السكوت الخطر

د. كاظم المقدادي



الكل يترقب خطوة العبادي القادمة.. متى سيضرب الفساد ..؟. ولعله من المفيد جدا القول// .. ان اغلب المقربين من العبادي من حزب الدعوة وغير الدعوة / هم و بالدليل القاطع من الفاسدين .. وهنا تكمن صعوبة المعركة الكبرى التي ينتظرها الجميع .. فهل يبدأ برفاق الدرب الطويل من الذين ناصروه في يوم العسرة ..؟ .قد تؤيده المرجعية .. وقد يناصره الشعب وتقف معه القوات الأمنية ..لكن هل تقف ايران صاحبة النفوذ القوي على الحياد وهي ترى الذين خدموها يتساقطون الواحد تلو الاخر ..أم ان الحرب على الفساد ستشمل رجال الاعمال و المقاولين والسراق ..ثم تتم عملية استرجاع أموال الدولة من جيوبهم ولا تشمل الإجراءات رؤساء الكتل و رموز السياسة من المتنفذين ..تماماً كما فعل ولي العهد السعودي في مملكته ؟..لاتوجد اليوم أسئلة خطيرة ومستعجلة وحاسمة في العراق / مثل هذه التي لها علاقة بالفساد والمفسدين .الواقع..

ان بعض الاستجوابات في مجلس النواب فضحت اُسلوب التحري عن الفساد واستجواب الفاسدين وكانت تجري بأساليب غير شفافة وملتوية تتخللها المزايدات وتعتريها المراهنات .. كما ان نتائجها لم تكن بينة .. وكنا قد سمعنا / كيف ان السيد العبادي نفسه لم يتحمس لاستجواب السيد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ..لأنه كما قال من ( الرموز السياسية ) .. في حين ان قضية الاستجواب لا علاقة بمن هو رمز وغير رمز .. وإلا( فصكوك الغفران ) مناسبة لوضعنا / ان الرموز الوطنية تكون عادة في منأى عن كل الشبهات .. مع هذا علينا ان نعترف ان السيد العبادي بحالة تغيير وتطور سريع وهو يخوض تجربة فريدة في رئاسة الحكومة .. واعتقد ولست جازما / انه و بعد الدور الفاعل الذي مارسه في تحقيق النصر على تنظيم داعش.. والتاييد الجماهيري الذي اكتسبه .. يمكنه البدء وبقوة في كسب المعركة ضد الفساد..ولانه اليوم في موقع أفضل واقوى مما كان عليه/ ولو كان قد تاخر قليلا في هزيمة تنظيم داعش ..لما كان على هذه القوة رغم انه على رأس سلطة تنفيذية غير متجانسة وفي دولة مضطربة ووسط وضع اقليمي معقد..ان جميع الدلائل تشير الى ان السيد العبادي سيقوم بدور قوي وحاسم وسيضرب بقوة القانون على يد المفسدين وسيحول المعركة الى إرادة شعبية متصاعدة ..و عليه ولكي ينجح في هذه المعركة الحاسمة لا بد من المباشرة في تحقيق جملة عوامل اساسية:

1- ضرورة البدء في اعادة هيكلة الجيش وجعل القوات الأمنية البطلة التي ألحقت الهزيمة السريعة بتنظيم داعش نواة هذا الجيش العظيم ..كما انه من المفيد القيام بتشريع قانون الخدمة الالزامية على أسس جديدة تمنع الترهل والفساد في صفوف الجيش الوطني.

2- ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والتخلص من ظاهرة عسكرة المجتمع ..بسبب انتشار المجاميع المسلحة واستمرار حروب العشائر التي تركت اثرا سيئا على النشاط الاقتصادي العام ..وأضعفت هيبة الدولة المدنية الديمقراطية التي ينشدها الجميع .

3 – التاكيد على مشاركة وسائل الاعلام في تعرية الفاسدين بخطاب إعلامي رصين وموثق ..يكشف حجم الفساد وضرره على اقتصاد الدولة وعلى حياة المواطن وكذلك على سمعة العراق بين الدول مع التاكيد على كشف اسماء جميع الفاسدين وحجم الأموال التي سرقوها وتقديمهم للمحاكمات العلنية مع ضرورة تشكيل هيئة وطنية يختصر عملها بإعادة أموال الدولة المسروقة. الثابت.. ان القضاء على الارهابيين لا ينهي الارهاب الا باجتثاث العوامل التي جاءت بالارهابيين ..كذلك فان القضاء على الفاسدين // لا يعني نهاية للفساد ..الا بخلق مناخات جديدة في البلاد والقيام باجراءات متطورة تحد من الإنفاق الحكومي وتحاسب الفاسدين وتحد من ظاهرة الرشا في الدوائر وتخلق شروطا ومناخات جديدة من التعامل بين المواطن وبين الموظف تمنع التجاوز على أموال الدولة والحق العام.

رباط الكلام :

ان امام السيد العبادي مهمة صعبة وجسيمة وعليه// استنهاض كل القيم الوطنية للتخلص من الفساد والمفسدين..وان لا يتاخر ولا يستثني منهم احدا .. ولا يسكت / لان سكوته سيقضي على إنجازاته في القضاء على الاٍرهاب ..وعليه ضرب الرؤوس الكبيرة كخطوة أولية لا بد منها ستساعده على التخلص من الآخرين تباعا وتضع حدا لنهاية مؤكدة للفساد الذي نخر البلاد ودمر العباد.