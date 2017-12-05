السكك تنقل 18328 مسافرا في شهر تشرين الثاني

البينة الجديدة / عبد الستار محسن

حققت الشركة والعامة لسكك حديد العراق في غضون الأسابيع الماضية قفزات نوعية في زيادة حجم المسافرين وذلك لما تقدمه الشركة من خدمات نوعية في قطاراتها الحديثة ( DMU).

وقال مدير عام الشركة المهندس سلام جبر انه استنادا لتوجيهات وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي في تقديم افضل الخدمات للمسافرين على متن قطارات الشركة والتي سجلت زيادة في حجم طاقة المسافرين بإحصائية بلغت (18328) مسافرا خلال شهر تشرين الثاني الذين استقلوا القطارات الحديثة الصاعدة والنازلة والمجهزة باحدث وافضل وسائل الراحة.

واضاف جبر هناك رحلات يوميا تنطلق من المحطة المركزية في بغداد الى البصرة وبالعكس مرورا بالمناطق الجنوبية ( الناصرية والسماوة والديوانية والحلة ) بواقع رحلتين الاولى الساعة السابعة مساء والثانية الثامنة مساء وفي حال وجود زخم باعداد المسافرين تنطلق القطارات من محطة قطار البصرة بواقع رحلتين وتكون الاولى الثامنة مساء والثانية التاسعة مساء وتعمل تلك القطارات بالتنسيق مع قسم النقل والتشغيل في مقر الشركة مع شعبة النقل والتشغيل في محطة قطار البصرة والمحطات الاخرى .



شارك الخبر