السكك الحديد العراقية تحقق ارقاما قياسية جديدة بنقل المسافرين

البينة الجديدة / عبد الستار محسن

حققت السكك الحديد العراقية في غضون الاسبوعين الماضيين ارقام قياسية جديدة بنقل المسافرين من المحطة المركزية في بغداد الى البصرة وبالعكس مرورا بالمناطق الجنوبية حيث تنطلق القطارات الحديثة المكيفة DMU والمجهزة بافضل الخدمات من بغداد يوميا وبواقع رحلتين الأولى تنطلق الساعة السابعة مساء والثانية الساعة الثامنة مساء بينما تنطلق القطارات من محطة قطار البصرة بواقع رحلتين ايضا الاولى الساعة الثامنة مساء والثانية الساعة التاسعة مساء حيث سجلت السكك اعداد المسافرين (١٥٣٤٦) للاسبوعين الماضيين من المسافرين الذين استقلوا القطارات الحديثة الصاعدة والنازلة مما يؤكد حرص ادارة الشركة وتوجيهات المدير العام المهندس سلام جبر سلوم على بذل قصارى الجهود من اجل راحة المسافر الكريم في حين سجلت الشركة خلال أيام الزيارة الأربعينية المباركة حصرا نقل أكثر من (١٥٠٠٠٠) الف زائر للذين توجهوا لأداء مراسيم الزيارة إلى كربلاء المقدسة من محوري بغداد والبصرة .وعلى صعيد ذي صلة وجه مدير عام السكك المهندس سلام جبر سلوم بتسيير قطار من محطة قطار البصرة الى محطة قطاركربلاء المقدسة بالتنسيق بين قسم النقل والتشغيل في مقر الشركة وشركة الوسيط للسياحة والسفر في محافظة البصرة وحسب موافقة المدير العام على بنود المطالعة المشتركة بين قسم النقل والتشغيل وقسم التدقيق والقسم المالي والقانوني بتاجير القطار(DMU) الى شركة الوسيط للسياحة بسعر اجمالي قدره(٤١٥٠٠٠٠) مليون دينارا من البصرة الى كربلاء ذهابا واياباويعتبر ذلك ضمن البرنامج التسويقي للشركة لتعظيم الموارد المالية .يتم تسيير القطار اليوم ويغادر من محطة قطار البصرة الساعة (٦) مساء والعودة من محطة قطار كربلاء المقدسة يوم السبت الساعة (٦)مساء ويقدم المتعهد كافة الخدمات للزائرين الكرام اثناء الرحلة فضلا عن تهيئة عجلات تنقل الزائرين من محطة كربلاء الى المقامين الطاهرين على ان يتم العمل بالاسعارالسائدة في الشركة وفق نظام تعرفة تذاكرالمسافرين حيث تكون قيمة حجز تذكرة سرير منام درجة اولى (25) الف دينار اما سعر تذكرة منام درجة ثانية (20) الف دينارا بينما سعر تذكرة المقعد السياحي درجة اولى (10) الاف دينار اما سعر تذكرة المقعد السياحي درجة ثانية تكون (7) الاف دينار.



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