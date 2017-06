السفير الياباني يزور المتحف العراقي

البينة الجديدة / وفاء شاوي

استقبل قيس حسين رشيد وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة والآثار السفير الياباني في العراق السيد فوميو ايواي أثناء زيارته للمتحف العراقي للتجول و للإطلاع على الآثار المعروضة على قاعاته، وعبر ايواي عن سعادته لزيارة المتحف العراقي وقال:«كنت اعمل في السلك الدبلوماسي في ثمانينيات القرن الماضي ,حينما كان الأمان يسود العراق ,وتمكنت من زيارة المتحف عدة مرات ,والآن عدت إلى بغداد بعد تحسن الظروف الأمنية فيها «.

وأضاف ايواي «بعد أحداث 2003 وما تعرض له المتحف من أضرار, وجدت الآثار المعروضة فيه الان اقل مما كانت عليه, بالرغم من أن الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على الآثار العراقية».

وفي نهاية جولته للمتحف العراقي تمنى السفير الياباني عودة الأمن والسلام لأبناء الشعب العراقي.



