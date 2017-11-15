السفير الهندي يلتقي المسعودي في بغداد

البينة الجديدة / منى خضير عباس

التقى نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي الشيخ المسعودي بالسفير الهندي في بغداد وتحدث معه قائلا 🙁 أننا قاتلنا منظومة من الدول الاقليمية وليس تنظيما واحدا وحررنا كامل اراضينا بفضل تكاتفنا وتضحيات ابناء قواتنا الامنية بكافة صنوفها )جاء ذلك خلال إستجابته لدعوة سفير دولة الهند في بغداد د. براديب راجبوروهيت إذ اعرب السفير الهندي عن سعادته وتهنئته بالانتصارات العظيمة التي تحققت على أيدي القوات العراقية والحشد الشعبي في معركة قال عنها السفير أنها اكبر معركة بعد الحرب العالمية الثانية من جهته قال الناطق الرسمي باسم الشيخ المسعودي احمد لعيبي ان المسعودي دعا السفير لمرافقته في زيارة المواكب الحسينية للاطلاع على كرم وروح التحدي للعراقيين عن قرب كما اشار لعيبي ان المسعودي دعا كافة سفراء الدول الصديقة للتعريف بالحشد الشعبي وتشكيله ومساندته للقوات الامنية في صنع الانتصار ووصف السفير الهندي هذه الخطوة بالايجابية والضرورية لتعريف العالم بدور الحشد وطبيعته مؤكدا ان الحشد قوة فاعلة شاء من شاء وأبى من أبى.



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