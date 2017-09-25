السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة يعلن دعمه لاستفتاء كردستان

وكالات / البينة الجديدة

أعلن السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، امس الاحد، تأييده الكامل لاستفتاء إقليم كردستان المقرر إجراؤه اليوم الاثنين.وقال بولتون في تغريدة له على موقع المدونات القصيرة «تويتر»: «أدعم وبقوة إجراء الاستفتاء الكردستاني»، مضيفا «آن الأوان للأكراد في العراق إعطاء صوت لطموحاتهم.» وكان بولتون، قد قال في مقال نشرته له صحيفة «وول ستريت جورنال الأميركية» في وقت سابق ، إن «الولايات المتحدة بحاجة إلى وضع استراتيجية لمرحلة ما بعد داعش»، وأشار إلى أن «العراق بوضعه الحالي لا يعتبر صديقاً».واضاف في مقاله، أنه «على الولايات المتحدة التخلي عن دعمها العسكري للحكومة العراقية الحالية أو خفضه بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «الشيعة الموالين لإيران هم الذين يهيمنون على العاصمة بغداد، رغم بقاء القشرة الثلاثية بين الكرد والعرب السنة والشيعة والعلاقة الهشة بينهم» على حد وصفه.



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