السفير الأمريكي:نريد أن نرى الاموال العراقية في العراق لخلق فرص العمل وليس في دبي وبيروت ولندن .. فهل عرفتم يا ساسة الوطن ؟!

بغداد / البينة الجديدة

دعا السفير الأمريكي في العراق دوغولاس سيليمان، الى استثمار الاموال العراقية في العراق من خلال توفير فرص العمل واقامة مشاريع تجارية بدلا من استثمارها في دبي وبيروت ولندن. وقال سيليمان خلال كلمة له في الجامعة التقنية بالبصرة، «اننا نريد أن نرى الاموال العراقية الموجودة في دبي وبيروت او لندن تعود الى البلد لتخلق أعمالا تجارية وفرص عمل هنا في العراق».و أضاف ان «العراق يواجه الكثير من التحديات الإقتصادية لأن اسعار النفط انخفضت وان إعادة إعمار وتأمين المناطق المحررة ستكون عملا مكلفا», مشيدا «بالقوات الأمنية وشجاعتها من الجيش والشرطة الاتحادية وألوية الرد السريع ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي».وبين سليمان ان «العراق يمر بتغيير ديموغرافي لان خمسين بالمئة من العراقيين هم الان تحت سن التاسعة عشرة»، موضحا أن «القطاع الخاص يتقدم ببطء خلف الحكومة في خلق فرص العمل والعراق يحتل المرتبة ١٦٥ بين١٩٠ بلدا في دراسة البنك الدولي للدول التي يسهل فيها القيام بالاعمال التجارية».وأبدى ارتياحه إزاء «جهود حكومة العراق وحكومة البصرة المحلية في السعي لتحقيق اللامركزية وتبسيط البيروقراطية وزيادة الشفافية واشراك القطاع الخاص»، مؤكدا ان «الولايات المتحدة الأمريكية كانت وستبقى شريكا وثيقا للعراق».