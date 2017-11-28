السعودية .. الى اين ؟

هادي عودة المحمداوي



توحي الاحداث الاخيرة في السعودية الى عدم استقرار الوضع الداخلي فيها ومن بين ذلك اعتقال 18 اميرا ورجل اعمال سعودي واحالتهم للقضاء بتهم الفساد وذلك بإشراف مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان اللذان يلوحان ان هذه الاجراءات هي لغرض اصلاح الفساد المالي لأشخاص في الاسرة الحاكمة من ال سعود وقد تطال الاعتقالات اخرين غير الذين وردت اسماؤهم من الامراء ورجال الاعمال الكبار ولكن هناك تفسيرات لبعض الساسة ان ما حصل هو انقلاب على الاسرة الحاكمة وامرائها وهو عملية لتهيئة الاجواء لولي العهد محمد بن سلمان عبد العزيز الذين اوشك ان يولي عرش الملوك بسبب مرض الملك وتقدمه بالعمر ما يتوجب عليه ان يتخذ بعض الاحتياطات لمنافسي ولي العهد من العائلة الحاكمة لذلك تمت ازاحة متعب عبدالله وزير الحرس الوطني وهو من المناصب المهمة ذات السطوة على الشرطة والجيش تحسباً لقيامه بأي عمل عسكري انقلابي ضد ولي العهد ما قام به الملك وولي العهد بالاستحواذ على اموال الامراء ورجال الاعمال واعادتها لخزينة الدولة بدعوى انها من المال العام وتم حصولهم عليها بطرق غير مشروعة والعامل الذي وضع لذلك في الحقيقة هو افلاس خزينة الدولة بعد الصفعة الكبيرة من الولايات المتحدة الامريكية وهبوط اسعار النفط وتكاليف الحرب الباهظة ضد اليمن منذ ثلاث سنوات ومن الجدير بالذكر ان هؤلاء الامراء ورجال الاعمال هم اقارب وابناء عمومة الملك وولده محمد بن سلمان بن عبد العزيز ومن بينهم ايضاً الامير مقرن والامير محمد بن نايف علماً ان امريكا واسرائيل تساند الملك في هذه الاجراءات لسببين هما:-

1 – السعودية تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع اسرائيل للوقوف ضد ايران .

2 – الولايات المتحدة الامريكية تريد لولي العهد ان يكون ملكا على عرش السعودية دون منافسة من قبل اولاد عمومته والامراء الذين حكموا مؤسسات البلاد المهمة.

خلال الفترة المنصرمة التي سبقت حكم الملك سلمان بن عبد العزيز مهما يضمن تنفيذ الاتقان الكبير بين ترامب والملك سلمان ان السعودية تورطت في حربها وحلفائها ضد اليمن ودمرت البنى التحتية بالبلد بسبب ضعف وانهزام الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي لم يفلح في قيادة اليمن وفشل ذريع في ادارة دفة السلطة فيها وبعد الاضطرابات التي حصلت في البلاد انهزمت للسعودية وترك البلاد تستعر ناراً ويدمر الاقتتال فيها كل شيء ويتعرض ابناء الشعب العربي في اليمن الى الامراض والمجاعة بسبب عدم وصول المساعدات الطبية للمصابين بسبب الغارات الجوية التي طالت المدن اليمنية وان السعودية تتذرع بان ايران تمد قوات المقاومة اليمنية بالاسلحة والصواريخ .

ان اطلاق صاروخ بالستي على مطار الرياض اشعل فتيل الحرب بدخول ايران على خط الازمة ان هذا الصاروخ الذي سقط في مطار الرياض هو ايراني الصنع بينما تشير المقاومة اليمنية انه صناعة محلية ثم تطويرها داخل اليمن وايران من جهتها نفت ان تكون قد زودت اليمن بصواريخ بالستية بعيدة المدى وقامت السعودية بعدها بغلق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية ما اوقف وصول المساعدات الطبية والانشائية الدولية الى جرحى الغارات الجوية السعودية على الشعب اليمن الشقيق وقصف وتدمير ميناء الجديدة الذي يعد من اكبر المطارات في اليمن .