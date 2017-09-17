السرقات الأدبية .. السرقة اللفظية والمعنوية .. تلاعب بهوية الشعر

كامل الدليمي

السرقة ظاهرة ذميمة يفقد السارق من خلالها توازنه السلوكي فيعتدي على ممتلكات الآخرين وغالبا ما يكون هذا الفعل المأزوم تعبيرا عن حالة الضعف التي تعتري السارق وهي بالضرورة سلوك سلبي مرفوض جملة وتفصيلا ، وهنا لابد من التعريج على مفهوم السرقة وأركانها وأنواعها وصولا إلى السرقات الأدبية التي شاعت في عصرنا بشكل ينذر بالخطر مع ضعف أداء محكمة النشر وعجزها عن محاسبة السارق وتعويض المسروق ، على أن الأمثلة التي سنوردها عن بعض السرقات ستكون مشفوعة بالدليل المادي الذي لا يقبل التشكيك والجدل. تعريف السرقة :

السرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن هذا الشخص أو موافقته بقصد حرمانه من مُلكه والانتفاع به بغرض التمليك، وتعتبر السرقة أحد المصطلحات التي تدل على الجرائم ضد الممتلكات الخاصة، مثل الاختلاس والنهب والسطو والاحتيال والاستيلاء، ويُسمى الشخص الذي يقوم بتنفيذ عملية السرقة باللص أو السارق. والسرقة فعل مُجرَّم ومُخالف في الكثير من قوانين الدول.

أركان السرقة:

يتم تعريف السرقة باعتبارها فعلٌ جُرّمي، وهي تتمثل بأخذ مُلك الغير عن قصد من غير معرفة المالك أو بالقوة، ودائماً ما تكون مصحوبة بنيّة السرقة، وهي حرمان المالك من مُلكه، والانتفاع بهذا الملك من قبل السارق، كالأموال والملابس والأطعمة والأشياء الثمينة وأي شيء فيه منفعة، والسرقة تنطوي على أربعة أركان وهي الأخذ والشيء المنقول ومملوك للغير والقصد الجرمي، بحسب التعريف القانوني لها.مثال السرقة، ذهب الشخص (أ) إلى أحد المطاعم، وشاهد (ب) غافلاً عن ساعته التي وضعها في الطاولة، استغل (أ) الموقف، وقام بأخذ الساعة من غير علم (ب).

السرقة الأدبية تعقب تاريخي :

تعدّ السرقة الأدبية نوعاً من أنواع الجنايات التي لا تقل أهمية عن سرقة الأموال، فالأول يسرق الأفكار والثاني يسرق الأرزاق. فنجد في المجتمعات الغربية أنّ السرقة الأدبية تعتبر سرقة سواء أكانت للفكرة أو للنص. وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وقد تطال مشكلة السرقة الأدبية الناشر وحقوق المؤلف أيضاً. وحتى تصوير الكتب يعتبر في الدول المتحضرة سرقة. نجد في معجم الوسيط أن السرق هو (الأخذ من كلام الغير، وهو أخذ بعض المعنى أو بعض اللفظ سواءً أكان أخذ اللفظ بأسره والمعنى بأسره).

. وقد قسم النّقاد السرقات من حيث اللفظ والمعنى إلى ثلاثةِ أقسام هي :

1- سرقة الألفاظ.

2- سرقة المعاني.

3- سرقة الألفاظ والمعاني.

إنّ للسرقة الأدبية تاريخا قديما، فقد كان عند الشعراء العرب من يغربل كلامهم ويتعقبهم لرد المعاني لأصحابها السبّاقين السابقين في المعنى والفكرة. فيرى (الأعشى) أنّ السرقة هي عارٌ يصيب الشاعر حيث يقول:

فكيف أنا وانتحالي القوافي………… بعد المشيب كفى ذاك عارا

وأيضاً نجد السرقة الأدبية قديمة عند الرومان واليونان، حيث يعترف (هوراس) بتقليده لـ(اركيلوكس) و(اليكوس)، وأيضاً أشار إليها (أرسطو) باستخدام الشعراء النقل عن الأقدمين. نجد بعض الكتاب من يميلون لتبرير السرقة ونفيها إلى تسميتها توارد الخواطر، مستشهدين بحادثة (إبراهيم عبد القادر المازني) حيث ترجم رواية عن الروسية إلى اللغة العربية وأسماها (ابن الطبيعة) عام 1920، ليفاجأ هو نفسه عندما قام بطبع قصته (إبراهيم الكاتب) عام 1930 بتضمينها أربع أو خمس صفحات من الرواية الروسية ابن الطبيعة بالحرف والفاصلة والنقطة ذاتها، ليقول مذهولاً مما حصل بدون إرادة منه: «لعمق الأثر الذي تركته هذه الرواية في نفسي، فجرى بها القلم وأنا أحسبها لي». كثيراً ما نسمع عن سرقات أدبية واضحة اللفظ والمعنى والفكرة أيضاً، ولكن أغلب السرقات هي غير واضحة المعالم، أي بمعنى أدق يحمّل السارق عمله إبداعه الشخصي فقط في إعادة صياغة العبارات ونسبها إليه. ونظراً لوجود الانترنيت والمواقع الإلكترونية في العصر الحالي نجد السرقة أصبحت مشاعة بعيدة كل البعد عن حماية الملكية الفكرية وحق المؤلّف، وببعض عبارات تتردد هنا وهناك: «السارق على الفيس بوك كالوارث من أبيه». مهما اختلف شكل أو لون السرقة، تظلّ سرقة وكذباً، ولو برّر لها قبلاً أرسطو باعتبارها استعارة وعلى حدّ قوله: «الاستعارة هو من علامات العبقرية».وعلى هذا سنخصص الجزء الثاني من هذا المقال لنماذج من سرقات عصرنا متصدين لإيضاح المسروق كمادة والسارق سنرمز له بالحرف (س) حفاظا على شخصيته المعنوية ولإعطائه فرصة إعادة النظر في ما سرق والتصحيح.

تجميل السرقات في ما اتفق عليه من مصطلحات:

يدعي بعضهم أنه اقتبس وللاقتباس أصول ، أولها أن تذكر المقتبس والمقتبس منه بأمانة ، كأن تضع ما اقتبست بين قوسين ، ثم تذكر الشخص المقتبس منه بحاشية سفلية توضح صاحب النص المقتبس ، هذا لو كان المقتبس نصا بمعنى اللفظ والمعنى ، أما إذا استفدت من فكرة لشخص ما فعليك الإشارة إليه بقولك «ينظر» هذا يعني انك نهلت من الفكرة بلفظك أنت وهذا الأمر مفصل في مناهج البحث العلمي التي أشار إليها المختصون بهذا الشأن .

وفي الموروث العربي ما اصطلح عليه (النقل والرواية )ومن أصول النقل والرواية ما ورد في كتاب الخطيب البغدادي (ت463هـ) (الكفاية في علم الرواية).

الذي حث على حفظ جهد الرواة وسلامة السند، والعبرة أن الخلل في نسبة النص يؤدي بالتالي إلى إمكانية تزويره، وهذا ما ترمي له جهود فضح السرقة الأدبية، لكي لا يشاع أدب مشوه وتشتهر بين الناس أسماء أدعياء يتصورون أنهم يعيشون في قوم نيام عن الحق لا شأن لهم بشيوع ظاهرة السرقات الأدبية التي تشكل مثلبة على الجيل كله .

ومع كل ما كان عليه الاولون من تهاون في أمر السرقة الأدبية إلا انهم احتفظوا بأصول التأليف، وإن كانوا لم يفقهوا استخدام أرقام الصفحات في تصانيفهم إلا أنهم كانوا يذكرون اسم المؤلف المتفضل عليهم، فأكثرَ الجاحظ من ذكر أرسطو وكتابه (الحيوان) وأكثر المؤرخون من ذكر الطبري ومحمد بن حبيب، وأكثر أصحاب السير من ذكر محمد بن إسحاق وابن هشام، بينما أمتنع آخرون من الاعتراف بفضل غيرهم، لأن الأمر يتعلق بنهب الكتاب كاملاً، وهذا ما فعله سعد الأشعري (القرن الثالث والرابع الهجريين)، إذ أدخل كتاب (فرق الشيعة) للنوبختي (القرن الثالث الهجري) كاملاً في كتابه (المقالات والفرق) بعد أن غيب اسم مصنفه، ومع ذلك وجد المعاصرون حيلة لستر هذه السرقة فأخذوا يذكرون كلمات وحروف ميزت ما بين المصنفين، وهي بالغالب حروف جر وعطف وعبارات استدراك. كان خلو أحكام الفقه من حكم يحمي المال الفكري مقلقاً لكُتاب ومؤرخين، فهذا أبو الحسن المسعودي (ت346هـ)

اضطر إلى استهلال وختم كتابه (مروج الذهب ومعادن الجوهر)، بالتحذير الآتي: (من حرف شيئاً من معناه، أو أزال ركناً من مبناه، أو طمس واضحةً من معالمهِ، أو لبس شاهدةً من تراجمه، أو غيّره أو بدله، أو أنتخبه أو أختصره، أو نسبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سوانا، فوافاه من غضب الله، وسرعة نقمته وفوادح بلاياه، ما يعجز عن صبره، ويحار له فكره، وجعله مثلةً للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسّمين، وسلبه الله ما أعطاه، وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوّة ونعمة مبدع السموات والأرض، من أي الملل كان والآراء، إنه على كل شيء قدير) هذا ما أورده المسعودي في مقدمة المروج ولمن شاء فليراجع الكتاب ليجد ان السرقة الأدبية موغلة في تاريخنا وكم من جهد جهيد وقول رشيد نسب لغير قائله وتولاه من هو اعجز من العجز كما يحصل في أيامنا من سرقات تكاد تعلي الاسافل إلى قمم الإبداع وتجلسهم مع المبدعين على أريكة واحدة وهم جوف كما القصب .

، وروى الأصمعي قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: لقيت الفرزدق في المربد فقلت: يا أبا فراس هل قلت شيئاً ؟قال فأنشدني :

كم دون ميّة من مستودع قذفٍ *** ومن فلاة بها تستودع العيسُ

فقلت: سبحان الله , هذا( للمتلمس) فقال: اكتمها , فلضوال الشعر عندي أحب من ضوال الإبل.»

وقصد أن يخفي الأمر ويتكتم على السرقة هذا هو مراد الفرزدق وإحساسه بمعنى السرقة حتى يظن السامع أنّ المعنى من ابتكاره هو.

وأما السرقة في الشريعة فكما ذكرنا في الحلقة الاولى : أخذ مال لغير في خفاء وادعاء ملكيته. فليكن هذا التعريف أيضاً للسرقة الأدبية إن كان لامفر من تعريف.. وللسرقة درجات في مفهوم النقد العربي القديم وهي : (الانتحال – الإنحال – الإغارة – المواردة – المرافدة – الاجتلاب – النسخ – الاستلحاق – الاصطراف – الاهتدام – الالتقاط – السلخ – التلفيق – المسخ – الغصب – الاختلاس – الإلمام – الملاحظة – المشترك المبتذل – المعاني العقم – الادعاء – الموازنة – الأخذ – الحل – الاقتباس – التضمين – العقد – التلميح) واجزم ان السارق لا يعرف مصطلحا واحدا من المصطلحات أعلاه وما هي الحدود المسموح بها للأخذ عن الآخر .

وكل هذه المصطلحات تعني أخذ المعنى والفكرة في خفاء عن السامع والمتلقي بحيث يجهل هذا السامع أو المتلقي من أين أتى الأديب بمعناه أو فكرته فيكون الاعتقاد بأنها من ابتكار الأديب وأمامنا قائمة سوداء بسرقات هوجاء لأديبات وأدباء : ـ فعلى سبيل المثال اذكر منها : – (هوميروس – أرستوفان – هيرودوتس – سوفوكليس- منندر – باسكال – لافونتين – ألفريد دي موسيه – أبو تمام – المتنبي – جرير – الفرزدق – محمد حسين هيكل – أحمد شوقي – طه حسين – العقاد – إبراهيم ناجي – عزيز أباظة – محمود تيمور) – و….و..إلى آخر قوائم أسماء السراق .