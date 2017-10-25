السخرية السوداء في “ الانتحاري والفول “ .. قراءة في المجموعة القصصية للقاصة حنان رحيمي

قراءة / كامل حسن الدليمي

تصّر الشاعرة والروائية العربية اللبنانية حنان رحيمي على توظيف كل ما تنتجه لملامسة وجع الإنسان فهي تنطلق من الواقع وتعود إليه في حركة دائبة ومحسوبة بدقة ، وهنا يجدر القول أن المدرسة القصصية التي اشتغلت عليها “ رحيمي “ هي المدرسة الواقعية وعلى هذا لابد أولا بالتعريف بتاريخية نشوء هذا المنهج في القص وماهية الأدب الواقعي فنقول: “ الواقعية هي تصويرٌ مبدعٌ للإنسان والطبيعة في صفاتهما وأحوالهما وتفاعلهما، مع العناية بالجزئيات والتفصيلات المشتركة للأشياء والأشخاص والحياة اليومية ولو كانت تفصيلاتٍ مبتذلة وكل ذلك ضمن الإطار الواقعيّ المألوف.



وهو واقعٌ لا يشترط فيه الأمانة والصّدق في النسخ بل كلّ ما يشترط فيه “الصدق الفنيّ” وبهذا يتحوّل الكاتب إلى فنانٍ مبدع لا إلى نسَّاخ، أو كاتب تقرير… ، وانطلاقا من هذا التعريف المبسط للواقعية يتضح جليا من خلال استعراض كل ما انتجته القاصة رحيمي وخصوصا مجموعتها القصصية الأخيرة الموسومة “ الانتحاري والفول “ والتي صدرت عن دار النخبة في القاهرة المعمورة بطبعة أنيقة واهتمام بالغ يواكب أهمية مضامين القصص التي وردت وهي تشكل صرخات عالية من الواقع فقد جاءت القصص تحت العناوين التالية :

1- محبرة الغربة

2- الساحرة

3- التوأم واللعبة

4- الكرسي الأخير

5- زهرة الحياة

6- عيد السماء

7- الانتحاري والفول

8- بائع روحه

9- للمنابر أيضا مجازر

أقول : أن عنوان المجموعة مثل صعقة الاتصال لما فيه من مفارقة لفظية انعكست على إدهاش المتلقي فما علاقة “ الفول بالانتحاري؟”، فالاستعارة هنا عالية ومكشوفة،بل ضاجة بالاستفهامات التي تخلفها في ذهن القارئ وهذا أول الالتفاتات الذكية للقاصة فقد اختارت حنان رحيمي العنوان الذي يمثل “ثريا السرد” لإحدى أبرز وأهم القصص الساخنة التي تتحدث عن واقع اليوم بما يفوق الواقع في البنية السردية وفي السياق وهذا ما يحسب للقاصة بأنها تعاملت مع الواقع كحوادث ناطقة وطبقت عليه قواعد القصة الناجحة من حسن سبك للجمل مع وحدة الخطاب ونضوجه ، وعليه فقد شكلت العنوان بصيغة فنية ، وجعلت منه تشاركاً حقيقياً ينطوي على طاقة معنى متنوع ومختلف وغير متوقف، وهذه سمة جوهرية في العنوان الذي استطاع أن يوثق علاقة واضحة بين سردية القصة والملمح الشعري الذي بدى واضحا كتضمينات غير مرئية يرصدها القارئ الحاذق .

. وهنا أود القول أن حنان رحيمي أسست لأول الوشائج مع المتلقي من خلال دقة اختيار العنوان العام ،، وبالأكيد ستكون نتائج التلقي فيما بعد العنوان مضمونة لشريحة كبيرة من القراء والمهتمين بمعنى تمكنت القاصة من فتح أول قناة مع جمهورها بداية بالعنوان .

ووفقا لوجهة نظري كمتلقي أجد أن النجاح في إيصال الرسالة هو بلا شك نجاح الخطاب والمخاطب بكسر الطاء ، فوظيفة أولى وظائف الأدب بكل أنواعه التخفيف عن الإنسان وإسعاده ومشاركته الألم .ومع تسارع وقع الحياة شعرت القاصة بضرورة إعفاء المتلقي من فك شفرات العتبة الأولى ، فوردت مفردتين غائرتين الى العمق بشفافية “ الإرهابي” مصطلح حديث لكنه شاع في كل العالم وعرفت صفاته والغموض البسيط في مفردة “ الفول” لكن الربط ليس عسيرا فبمجرد متابعة القصة سيتضح كل شيء .

ولكن ما يجب التأكيد عليه أن ما تعنيه العلامات اللسانية ـ كما جاء في السيميائية ـ دائماً بأن العلامات التي صاغت العنوان، تكونت من عتبة سردية فيها من الإدهاش القصدي .

و الانزياح الواضحة .أما ضوابط القصة وأركان القص فقد جاءت متكاملة في جميع النصوص بخطوط بيانية تصاعدية عملت على تحقيق حالة من الشد للمتلقي لمتابعة إتمام النص ، ومن خلال استعراضنا لواحدة من قصص المجموعة وهي “ الانتحاري والفول” نبين ذلك التكامل للأركان:

أولا: الحدث وطرق بنائه:

يعد الحدث أهم عنصر في القصة القصيرة، ففيه تنمو المواقف، وتتحرك الشخصيات، وهو الموضوع الذي تدور القصة حوله. يعتني الحدث بتصوير الشخصية في أثناء عملها، ولا تتحقق

وحدته إلا إذا أوفى ببيان كيفية وقوعه والمكان والزمان، والسبب الذي قام من أجله. كما يتطلب من الكاتب اهتماماً كبيراً بالفاعل والفعل لأن الحدث هو خلاصة هذين العنصرين. وفي قصة الانتحاري والفول فإن الحدث هو “ صانع الموت” و “ التطرف الديني” و “ مدارس غسيل الأدمغة “ ظاهرة لا تخفى على أحد كيف يساق الصبيان والفقراء ليخلعوا قناعاتهم تحت تأثير أفكار الإرهاب وهنا فالحدث يتوزع على خريطة الوطن العربي ،وهنا لابد من المقاربة لهذا العنصر من ذات القصة تقول القاصة :

“ نظر إليه القائد نظرة ماكرة.. مزهوا ُ بنفسه وبنجاحه بتنفيذ ما طلب ً منه على أكمل وجه، وبما ينتظره من مكافأة كبيرة على عمله قائلا: لقد تم الأمر يا سيدي.. العملية تكللت بالنجاح الباهر.. وشفي هذا الأبله من كل ما يربطه بالدنيا”

بداية الحدث القصصي تنبئ وبشكل مرمز تشم منها رائحة الموت “ وشفي من كل ما يربطه بالدنيا “ نعم هو الموت ولكن يظل السؤال بأي طريقة وكيف وما نوع هذا الموت هذا ما يشكله مسار الحدث تصاعديا ، هي عملية الكشف المتواصل خلال سلسلة الأحداث المتعاقبة . ولنعد للعناصر المكان مازال مبهم الزمان الماضي الفعل الموت والفاعل ضحية من ضحايا الفكر الاقناعي ألتغييبي أذا صح التعبير .

ويصبح الأمر أكثر وضوحا وعملية الكشف توضح المعالم الرئيسية للفاعلين في هذا الحدث تقول :

قال الأمير ويده تداعب لحيته الطويلة التي تلهو الشياطين بين شعيراتها، مبتهجا بما سيناله من ثقة الجهة التي أوكلت إليه مهمة تنفيذ مخططاتها الإرهابية: هل استأصلتم الدماغ جيدا.. إياكم أن تكونوا ً تركتم أثرا قد يعود من خلاله إلى تشغيل عقله.

يبدو من خلال هذا الحوار أن هناك شخصيات قصصية كثيرة اتضح منها “ الأمير ، مساعده ، الضحية ، وآخرين ، وهذا ما يكشف عنه قوله لمساعده “ هل استأصلتم الدماغ جيدا “ إذن هي كناية عن غسيل الدماغ وليس القصد المعنى الظاهر للإزالة ، عليه فإن بناء الحدث يتم بطريقة علمية مدروسة من خلال تنامي البناء بتناسق وحداته وتأديته للقصد بأسلوب يسير تهيمن عليه إمكانية كبيرة في إدارة الخطاب السردي مع قدرة في الإمساك بالمخاطب ( المتلقي) ومحاولة إغرائه بالمتابعة وقد استخدمت القاصة بناء الحدث وفق طريقة السَّرد المباشر إذ قدمت في صيغة ضمير الغائب،( إليه ) ضمير ( الأبله ) كذلك ضمير للغائب فلا يعرف من ذلك الذي أكل الطعم فخرج عن الحياة بقناعته.إن جانب الإضحاك في قصص حنان رحيمي هو بكاء بطريقة مستحدثة فإن ضحك المتلقي فقد بكى بمرارة في داخله .

على أن هذه القصص الواردة قد شكلت ظواهر اجتماعية سائدة وضعت القاصة من خلالها يدها على جراح المجتمع وحري بها ان تدرس لأنها تشكل رافدا من روافد الإصلاح الاجتماعي .