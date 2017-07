اكدت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، ان قضية انتقال لاعب فريقها الكروي علاء مهاوي الى الدوري السعودي لم تحسم بعد.

وقال عضو ادارة النادي عبد الرحمن رشيد ان «قضية انتقال اللاعب علاء مهاوي الى فريق الباطن السعودي لم تحسم بعد، ومدير اعماله مازال في طور التفاوض مع النادي السعودي».

واضاف رشيد ان «مهاوي مازال لاعبا في فريقنا وسيخوض مباراة الزوراء امام نادي النفط»، مشيرا الى انه «من المتوقع ان يتم حسم موضوع انتقاله خلال الـ 72 ساعة المقبلة»

