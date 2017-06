الروائي يوسف زيدان يفتح الباب لدخول الرصاص

متابعة/ البينة الجديدة

منذ ظهوره على الساحة الثقافية، وهو يحاول دائمًا جذب أنظار النخبة والعامة بآراء صادمة ومخالفة للتيار، يوسف زيدان، ابن مدينة “ساقلتة”، التابعة لمحافظة سوهاج بصعيد مصر.اهتم زيدان بالأدب والتاريخ، وحصل على ماجستير في الفلسفة الإسلامية برسالته عن الفكر الصوفي عن عبدالكريم الجيلي، كما حصل على الدكتوراه بعد ذلك.في أرشيفه العديد من الكتب أبرزها رواية “عزازيل” التي أثارت جدلاً كبيرًا وقت نشرها واتُهم بسرقتها، ورواية “ظل الأفعى”. وساهم زيدان في إنشاء قسم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ولكن بعد ذلك تم فصله من المكتبة دون أسباب واضحة.وسبق وأن شكك زيدان في حادثة الإسراء والمعراج التي قام بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ووصفها بأنها “خرافة”، كما زعم في عام 2015 أن المسجد الأقصى ليس في القدس.ومنذ أيام ظهر زيدان في برنامج تلفزيزني، ووصف القائد صلاح الدين الأيوبي بـ”الحقير” و”الإرهابي”.. حديثه نال إعجاب وزير الدفاع الإسرئيلي أفيغدور ليبرمان، والذي استغل الموقف، وقال إن المؤرخين المصريين يؤكدون بتصريحاتهم أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.وتحدث فى الموضوع، الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ قسم اللغة العبرية بجامعة عين شمس قائلاً “يريد يوسف زيدان كسب ود الغرب واليهود طمعًا في نيل “جائزة نوبل للسلام”، افتراءاته وادعاءته تنسف حق العرب في فلسطين، وعليه أن يتوقف عن كل هذه المغالطات”.وانتقد يوسف زيدان أيضًا، صناع الفن في عصر جمال عبد الناصر، وقال عنهم إنهم كانوا أشبه بالدمى في أيدي الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وأنهم صنعوا فيلم صلاح الدين بناء على توجيهاته.وأضاف يوسف “كما أن فيلم الناصر صلاح الدين لم يصنع بتوجيهات عبد الناصر، لأن الفن الصادق لا يصنع بتوجيهات، وصاحب اسم الناصر صلاح الدين، كان الأديب يوسف السباعي أحد صناع الفيلم، ولم تكن هناك أوامر من عبد الناصر”.

