الروائي احمد الخزاعي لـ(البينة الجديدة): المشهد النقدي العراقي مازال محافظا على حيويته

حاوره / وسام قصي

كاتب مقال مميز كتب العديد من الدراسات النقدية الأدبية في صحف عراقية وعربية، وهو عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، أيضاً هو كاتب قصة نلمس مهارته في اصطياد المشهد، وصدرت مجموعته القصصية الأولى عام 2015 حملت عنوان ( العائد الى الغربة)، وله رواية صدرت حديثاً بعنوان ( الحشر) وللتعرف على المزيد من التفاصيل كان لنا معه هذا الحوار.

* حدثنا عن الحاضنة الأولى التي خرجت منها؟

– نشأت في اسرة تعشق القراءة بصورة عامة، والأدب بوجه خاص، فقد سبقني إلى هذا المضمار، أخي الروائي والناقد خضر عواد وأخي القاص محمد عواد، وقد ساهمت هذه الأجواء الأسرية المفعمة بالثقافة والأدب، على خلق هذا التشعب في طبيعة ونوع الفنون الأدبية التي ولجتها .. فأنا كاتب وقاص وروائي وناقد.. فالبيئة كان لها الدور الأهم في صقل موهبتي الأدبية.

* ما الذي أضافته كتابة المقال لتقنية الرواية؟

– على المستوى الشخصي فان كتابة المقال قد ساهمت في اتساع مداركي الفكرية، وفتح آفاق جديدة لرؤية الواقع، بطريقة أكثر نضجا واتزانا، أما على المستوى التقني، فإنها عملت على بلورة نمطية فكرية، ساهمت في تنظيم تسلسل الأفكار لدي وطريقة طرحها .. إضافة إلى إنها مكنتني من السيطرة على بناء الأحداث داخل النص الروائي ومتابعة أبطالي بدقة.

* ما دور المثقف في ظل الظروف التي يعيشها العراق؟

– مازال المثقف العراقي يقف عاجزا أمام مواكبة التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، وعلى جميع الأصعدة، فعملية النقد وتسليط الضوء على المشكلة من قبله، ليست كافية ما لم يرافقها حراك ميداني، يساهم في تغيير الواقع ولو بنسبة ضئيلة .. إلا إن للمثقف ما يبرر انزواءه، فالوضع السياسي والأمني المضطرب عمل على تحجيم هذا الدور.

* هل تعتقد إن للملتقيات الأدبية دورا في تطوير القصة ..أم إنها مجرد مناسبات للعلاقات العامة والاجتماعية ؟

– إحدى الآفات التي تهدد المسيرة الأدبية في العراق، هي المجاملات، والملتقيات الأدبية على الرغم من إنها تعد نافذة صغيرة للمنجز القصصي العراقي، إلا إنها تشكل جزء مهم من حلقة المحاباة، والمجاملات، وتساهم في خلق بالونات أدبية ليس لها علاقة بالفن القصصي.

* ما هو تصورك للمشهد النقدي العراقي ..باعتبارك جزء منه وشاهد عليه؟

– المشهد النقدي العراقي مازال محافظا على حيويته، ودوره الرقابي والتصحيحي، بالرغم من دخول بعض المتطفلين عليه، ويبقى النقد رهن بطبيعة المنجز الأدبي وجودته كما يقول الناقد علي جواد الطاهر.. فلا يوجد نقد جيد ما لم يتوفر منجز أدبي جيد، يستطيع النقد من مواكبته والتماهي معه.. إضافة إلى أن النقد الأدبي العراقي يجب أن يتحول إلى وظيفة يعتاش عليها الناقد، فكثير من النقاد قد اختفوا عن الساحة النقدية العراقية، نتيجة ظروفهم المعيشية الصعبة.

* إذا أردنا قراءة اللوحة الثقافية الأدبية من خلال ما انتج من روايات .. ماذا نشاهد؟

– اللوحة الثقافية العراقية على الرغم من الفوضى التي تجتاحها اليوم، إلا أن هذه الفوضى كانت خلاقة في بعض محطاتها، كونها أفرزت عدة أقلام برزت في عالم الرواية، ووضعت بصمتها الخاصة ،أمثال.. خضير فليح الزيدي و ووارد بدر سالم وميثم الحلو وحسن فالح وشهيد شهيد وغيرهم من الكتاب المثابرين الذين اغنوا المكتبة العراقية بعطائهم.

* هل ثمة رواية – شعر – قصة .. يمكن أن توازي مرحلة المؤسسين أمثال .. حنا مينا من الروائيين .. زكريا تامر من القاصين .. بدر شاكر السياب من الشعراء؟

– جيل الرواد لا يمكن تعويضه، آو منافسته، لأنه جيل التأصيل، وهذه ظاهرة أدبية عالمية، لا تقتصر على الدب العربي فحسب.. فزكريا تامر وحنة مينا وبدر شاكر السياب، لم يكونوا كتاب قصة ورواية وشعر فحسب، بل أنهم أسسوا لمدارس أدبية حديثة في مجال اختصاصهم، وعملوا على تأصيل هذه المدارس وفق منهجية رصينة.. فهؤلاء الرواد قد تمردوا على المناهج الفكرية والأدبية، التي نشئو عليها.. كما يقول الدكتور عبد الإله احمد.

* هل خليت الساحة الأدبية من الحلم الجمالي؟

– الساحة الأدبية العراقية بعد 9-4-2003 اختلفت في طبيعة منجزها الأدبي عما قبل هذا التاريخ .. فمعظم النصوص التي طرحت، رواية وقصة وشعرا، تحدثت عن المسكوت عنه لعقود، ونقلت جزءا من مأساة الإنسان العراقي، في ظل الحروب والأزمات التي عاشها العراق في الأربعة عقود الماضية .. غير إن هذه النصوص لم تخلوا من بعدها الفني الجمالي، من حيث اللغة والأسلوب وطبيعة الخطاب الدلالي.. ويبقى السرد كغيره من الفنون والعلوم الأخرى في طور التجريب والبحث عن الكمال.

* كلمة تختم بها؟

– أود تقديم شكري وامتناني لهذا الحوار الجميل، وهناك قضية مهمة أود الإشارة إليها.. السرد العراقي يعاني منذ تأسيسه من ظاهرة القطيعة الأدبية، وتعدد الأجيال.. لذا انصح كتاب السرد الشباب بالتعرف على المنجز السردي العراقي ورواده أمثال.. غائب طعمة فرمان وعبد الملك نوري وشاكر خصباك وفؤاد التكرلي واحمد خلف ومحمد خضير.. لتأسيس بدايات صحيحة لانطلاقهم في عالم السرد.