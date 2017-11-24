الروائية ليلى سليماني في حوار: القارئ أهم من الكاتب والحرية العربية مأساة

حوار / مايا الحاج



كاتبة حيوية سمراء بملامح مغربية وأناقة فرنسية. ليلى سليماني، مزيج بين ثقافتين متباعدتين، تعمل على التقريب بينهما بالكتابة أولاً وعبر منصبها السياسي- الديبلوماسي الجديد، ثانياً. بعد فوزها العام الماضي بجائزة غونكور عن روايتها «أغنية هادئة»، صارت ابنة السادسة والثلاثين هي العربية الثالثة التي تفوز بهذه الجائزة الأدبية العريقة بعد الطاهر بن جلون وأمين معلوف. وقبل أيام، اختارها الرئيس إيمانويل ماكرون لتكون ممثلته الشخصية في الأنشطة الفرنكوفونية، وكان تعيينها في باريس انجازاً إضافياً في مسيرة نجاح واثقة في انطلاقتها صوب العالمية.



عن هذا المنصب ومهماته وعن كتابها الجديد «جنس وأكاذيب» الذي يحوي شهادات نساء مغربيات، إضافة إلى هويتها المزدوجة وموقفها من الواقع العربي وعلاقتها بأدبه وأمور أخرى، تحدثت ليلى سليماني التي التقيناها خلال مشاركتها في صالون الكتاب الفرنكوفوني في بيروت.

* تأتي مشاركتك في معرض بيروت الفرنكوفوني بعد يوم من تعيينك ممثلة لفرنسوا ماكرون شخصية للفرنكوفونية. كيف تشرحين لنا عن هذا المنصب؟

– هذا يعني أنني سفيرة اللغة الفرنسية في مكانٍ ما. من مهماتي تعزيز هذه اللغة والدفاع عنها، والعمل على تكريس قيم الفرنكوفونية التي لا تنحصر في كونها تقدّم حصانة للغة الفرنسية، بل التأكيد أنّها رؤية إلى العالم وأسلوب حياة يقوم على أسس المشاركة والانفتاح. ويعتبر دور الفرنكوفونية اليوم بالغ الأهمية أمام أيديولوجيات الانعزال والخوف من الآخر والتطرف العقائدي المتشدد. ثمّة من يرفض اللغة الفرنسية مؤثراً الانكفاء على ذاته والاكتفاء بلغته وثقافته وكتابه. وفي مقابل هؤلاء، لا بدّ أن نعمل، من خلال هذا المنصب، على نشر ثقافة الإنفتاح اللغوي والثقافي من أجل حياة انسانية مشتركة لا تخلو من التحاور المثمر.

*. ألا تعتقدين أن ثمة تناقضاً بين عملك ككاتبة وعملك كممثلة شخصية للرئيس في سياق الفرنكوفونية؟

– أنا أمثّل فكرة… هي فكرة الفرنكوفونية التي تخدم هؤلاء الناس قبل أي أحد آخر. مبادئ الفرنكوفونية تنصف الناس المنسيين وغير المرئيين في مجتمعاتنا، لأنّها تساعدهم على الاندماج مع مجتمعهم وظروفهم. وأعتقد أن اكتساب اللغة الفرنسية، إضافة إلى اللغة الأم، يساعد جداً في تعزيز قوة الإنسان فيغدو قادراً على إسماع الآخرين صوته والدفاع عن نفسه أمام العالم ومعرفة ما يجري من حوله. الفرنكوفونية تكرّس كرامة الإنسان وتحفظ حقوقه في العدالة والأخوة والمشاركة.

* أن رفضك منصب الوزيرة سببه اهتمامك بالكتابة وتفرغّك لها ولطفليك الصغيرين؟

– أولاً، الأم قادرة على أن تكون رئيسة دولة من دون أي مشكلة. لا شيء يقف أمامها إن أرادت أن تحقق مشروعها. المرأة قادرة على العمل والكتابة وتربية الأبناء… أمّا أنني متفرغة للكتابة فهذا صحيح لأنها مركز حياتي.

*هل تخافين أن يشغلك المنصب السياسي- الديبلوماسي الجديد عن الكتابة؟

– الرئيس الفرنسي اختارني لهذا المنصب انطلاقاً من كوني كاتبة. فما أقوم به في مؤلفاتي ينصبّ أيضاً في إطار تعزيز اللغة الفرنسية وحمايتها. أضيف إلى ذلك أنّ عملي الجديد لا يتطلب مني التقيد بمكتب أو دوام عمل، إنما يحافظ على هامش الحرية الذي أحتاجه في حياتي ككاتبة.

* روايتك الأولى «في حديقة الوحش» جاءت لتحكي عن امرأة تُدمن الجنس، بينما تناولت روايتك الثانية «أغنية هادئة» أزمة المربيات في منازل الأمهات العاملات. هل تعيشين هذه الأزمة؟

– لا أبداً، ولا يهمني أن أكتب عن هذا الموضوع لأنني لا أعيشه ببساطة. قضية الهوية قديمة وأشعر بأنّ وقتها مضى. ثمة قضايا أكثر حداثة وراهنية يجب الانتباه اليها. كثيرون كتبوا عن عذابات الهوية المزدوجة، أما أنا فلم أعرف هذا العذاب لأنّ تنوعي هو ثروتي. لماذا ينبغي ان نصور دائماً الشخص المتعدد الجنسيات أو الديانات أو اللغات على أنه شخص مأزوم، وأن صاحب الهوية الواحدة هو الأسعد في حياته. على المستوى الشخصي أرى أن عدم التنوع مسألة مقلقة وليس العكس.

* شكّل فوزك بجائزة غونكور العام الماضي عن روايتك «أغنية هادئة» مفاجأة عربية وفرنسية لكونك فزت بالجائزة الأدبية الأعرق في فرنسا باعتبار أنك ما زلت صغيرة في السنّ والتجربة. ماذا غيرت غونكور في حياتك. وهل كنت تتوقعين أو تتوقين إلى هذه الجائزة؟

– غونكــور غيرت كلّ شي في حياتي المهنــية لكنني بصراحة لم أكن أتوقعها ولم أكــن أتوق إليها. كانت حلماً أدخره للأيــام المقبلـــة. كنت أقـــول في نفسي قد أفكـــر في الحصول عليهــا في سنّ الخامسة والأربعين مثلاً وبعــد أن يصبح لديّ عدد مقبول من الروايات.

* شكلّت مع كمال داوود «ثنائياً» لامعاً ما الذي جعل منكما «نجمين» عربيين في فرنسا؟

– ببساطة لأننا نقول الأشياء كما نفكر بها لا نسعى عبر كتابتنا إلى تدوير الزوايا من أجل ارضاء أحد. نقول ما نريد بالأسلوب الذي يقنعنا. نحاول في أعمالنا أن نكون أكثر انفتاحاً على الموضوعات والثقافات. كلانا يكتب في مكان لكننا نلتقي في الأفكار الأساسية وفي دفاعنا عن حرية الإنسان وضرورة نبذ الجهل والتعصب. الجيل الجديد ضجر من الخطابات القديمة وهو متعطش لسماع أصوات جديدة تقول الاشياء بصراحة دون مواربة أو خوف. أنا أكتب فعلاً ما أنا مقنعة به مع احترامي الدائم للرأي المخالف لآرائي.

* في كتابك الجديد «جنس وأكاذيب»، قدمت شهادات نساء مغربيات يعشن في الخفاء حياة أخرى لا تشبه حياتهنّ العامة، ما يكشف عن مقدار التناقض أو ربما الزيف الذي يعيشه هذا المجتمع. هل استطاع القرّاء المغاربة تقبّل الكتاب الذي أحدث عند خروجه صخباً وجدلاً ؟

– عندما نعيش في الغرب نعتاد على رؤية الحرية باعتبارها هدية تمنح صاحبها شعوراً بالراحة والسعادة. لكنني بعد نشر الكتاب، اكتشفت أنني أخطأت لأنني تعاملت مع الأمر كما أعيشه أنا وغيري في فرنسا. فالحرية في عالمنا العربي هي عذاب إن لم نقل مأساة. ففي حين يسعى المرء إلى تحقيق جزء من حريته يصبح عرضة للوحدة والانعزال بسبب كثرة النقد والرفض. الناس هنا يدفعون غالياً ثمن حريتهم الشخصية. من خلال لقاءاتي مع نساء مغربيات هنّ بطلات/ شاهدات كتابي، وجدت أن كثيرات منهن بدأن السير في درب حريتهن ثم قررن فجأة التراجع والعودة عن قرارهن خوفا من أثمان باهظة قد يفرضها عليهنّ المجتمع. إحداهنّ لجأت مثلا الى ترميم غشاء البكارة خوفا من الفضيحة، والثانية وافقت على الزواج من شخص يكبرها سناً ولا تحبه، خوفاً من العنوسة. لكنني الآن صرت أكثر تفهماً لهّذا التناقض وآمل بأن نصل إلى يومٍ نتحرر فيه من كل هذه الازدواجية.

* هل تتقنيـــن اللغة العربية باعتبار أنـــك عشت في المغرب حتى الـ17 عاماً؟ وهل تقرأين الأدب العربي، وإن عبر الترجمات؟

– أتكلّم باللهجة المغربية طبعاً لكنني ضعيفة جداً بالعربية الفصحى. لكنني أقرأ لكتّاب فرنكوفونيين كما قرأت مؤلفات عربية كثيرة، معظمها من الكلاسيكيات، بترجمات فرنسية ومن هؤلاء الكتّاب نجيب محفوظ، أمين معلوف، ادريس شراييبي، كاتب ياسين.

