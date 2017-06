الرافدين يتوعد بمحاسبة فروعه التي تماطل بمنح القروض ويخصص خطوطا للشكاوى

توعد مصرف الرافدين، امس الاربعاء، بمحاسبة فروعه التي تماطل بمنح القروض، فيما خصص خطوطا للشكاوى. وقال المكتب الاعلامي للمصرف ان بأمكان المواطنين الاتصال بالخطوط الخاصة بالشكاوى في حال مماطلة فروعه في تقديم القروض التي اعلن المصرف عنها سابقا للمواطنين، مبينا ان انكار اي فرع من فروع المصرف لاي قرض وعدم تعاونه مع المواطنين بهذا الشان فانه سيتم محاسبته في حال ثبت ذلك. واضاف المكتب بإمكان المواطنين الاتصال بالرقم الخاص بالشكاوي، اضافة الى الايميل الخاص بتأخر السلف والقروض او التي لم تظهر اسمائهم في القوائم الخاصة بتلك السلف او القروض. وتابع المكتب ان رقم الهاتف المخصص بالشكاوي هو 7901940112، اما الايميل (arkan.sabri@rafidain-bank.gov.iq).

