الرئيس المصري يشيد بتضحيات العراقيين في الحرب ضد داعش

وكالات / البينة الجديدة

اشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الأربعاء، بتضحيات العراقيين في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مدينة الموصل، معتبراً الانتصار على الإرهاب من قبل القوات العراقية هو انتصار للأمة العربية.وقال السيسي خلال لقائه بوزراء الإعلام المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية، أهنئ الشعب العراقي وحكومته على تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي».وأشاد السيسي بـ»تضحيات أبناء العراق»، مؤكدا أن «النجاح في الحرب ضد الإرهاب هو نجاح للأمة العربية والإنسانية بأسرها».وحضر اللقاء عدد من سفراء الدول العربية بالقاهرة، و رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب حسين زين.

