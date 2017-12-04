الديوانية: مستوى فريقنا في تصاعد ونتائجنا القادمة ستتحسن

أكدت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي، أن نتائج فريقها الكروي ستتحسن خلال الأدوار القادمة من الدوري العراقي الممتاز.

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي حميد الحمداني ان «فريقنا يضم نخبة جيدة من لاعبينا الشباب الطموحين، وسيكون لهم شأن مميز في الدوري الممتاز للموسم الحالي».

واضاف ان «مباراتنا في الجولة السابقة من الدوري أمام فريق الشرطة أثبتت أننا فريق صعب لا يمكن هزيمته بسهولة»، مشيراً الى أن «الديوانية لا يستحق الخسارة أمام الشرطة، رغم فارق الامكانيات الواضح بين الفريقين».

ولفت الحمداني الى أن «مستوى فريقنا سيتحسن خلال الأدوار القادمة من الدوري»، مردفاً ان «الفريق عازم على تحقيق نتيجة ايجابية أمام نفط الوسط خلال الجولة الرابعة من الدوري».

يشار الى ان نادي الديوانية حقق لغاية الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز نقطة واحدة من تعادل أمام نادي الحدود، فيما خسر أمام ناديي الحسين والشرطة.



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