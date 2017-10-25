الدار العراقية للأزياء تنفذ إكسسوارات جديدة لبدلات تاريخية وغطاء العربة الاشورية

متابعة / البينة الجديدة

أنهى مبدعو قسم الديكور والإكسسوار في الدار العراقية للأزياء العمل على أنتاج أغطية الرأس والإكسسوارات الخاصة بعدد من البدلات التاريخية الجديدة التي تم تنفيذها بدقة عالية مؤخرا في قسم الإنتاج، ومن تلك الأغطية التي عكف فنانو قسم الديكور والإكسسوار على تشكيلها وصياغتها بحرفية ودقة متناهية؛ غطاء الرأس لبدلة الثور المجنح الذي تم تزيينه بإضافات ترمز للآلهة في الدولة الآشورية، كما وصفته مبدعة فن الإكسسوار هدى سلمان داود، موضحة أن في بعض الأحيان يزين غطاء الرأس بالريش والحلي حيث يرمز الريش إلى النور فيما ترمز الحلي إلى الشمس والغيوم.



شارك الخبر