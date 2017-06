الداخلية تعلن اعتقال احد منفذي عملية سطو مسلح أحدثت ضجة في بغداد ومقتل آخر

أعلنت وزارة الداخلية امس الاربعاء عن اعتقال احد منفذي عملية سطو مسلح أحدثت ضجة في بغداد، فيما اشارت الى انه تم قتل آخر وصدور مذكرات قبض بحق الأربعة المتبقين من افراد العصابة.وقال مستشار وزير الداخلية وهاب الطائي في تصريح ان «القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على المدعو سعد طالب، الذي هو احد افراد العصابة التي نفذت سطوا مسلحا على منزل احد المواطنين في منطقة البيجية بالمنصور غربي بغداد».وأضاف الطائي ان «فرداً اخراً من العصابة قد قتل خلال عملية السطو»، مشيرا الى ان «مذكرة القاء قبض صدرت بحق الأربعة المتبقين من افراد العصابة».وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام شخص يحمل طعاما بطرق باب منزل في منطقة البيجية في المنصور قبل موعد الفطور بحجة توزيع الخيرات، ليفتح له الباب ويسلم الطعام لاصحاب المنزل.الا انه خلال هذه الفترة يقتحم ثلاثة مسلحين المنزل لكنهم جوبهوا بإطلاقات نارية ليلوذوا بالفرار بسيارة حمل صغيرة كانت تنتظرهم.

