الخروج المبكر من التصفيات.. هل سيؤثر نفسياً في طموحات الأسود أمام الساموراي؟

بغداد / ماهر حسان

قد يكون تطلع الجماهير العراقية صوب العاصمة الايرانية ليس بذلك الاهتمام الكبير الذي شهدته بداية التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، عطفاً على مغادرة المنتخب الوطني لمشوار التصفيات مبكراً وقبل ثلاث جولات من النهاية، الامر الذي ولد انعكاسات سلبية ارتدت على مستوى الاهتمام الجماهيري بالمباراة, ولكن على الجميع ان يعي تماماً اهمية المباراة التي تأتي امام منتخب لم نحقق الفوز عليه منذ ردح من الزمان، الى جانب اهمية تحقيق الفوز في ما يخص تحسين مركزنا في لائحة التصنيف الفيفوي، بعد ان استقر العراق في مركز لا يليق بتاريخه أبداً.. تجولنا بين اروقة المنتخب الوطني، وخرجت للقراء بالحصيلة الاتية:



تحضيرات مستمرة

اول المتحدثين بالخصوص المذكور كان المدير الفني للمنتخب الوطني، باسم قاسم، الذي قال: تتواصل وحداتنا التدريبية في ايران تحضيراً لاستقبال المنتخب الياباني يوم الثلاثاء المقبل في اطار التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال, حيث تم الاطلاع على عدة امور مرتبطة بالجانب الفني للمنتخب الضيف الذي يعد واحدا من كبار الفرق الاسيوية، لاسيما وانه يمتلك عددا وافرا من اللاعبين الذين يحترفون في دوريات اوروبية، اضافة الى الاستقرار بالنتائج منذ سنوات طويلة.

واضاف: اهمية الخروج بالغلة النقطية الكاملة امر وضعناه في طليعة اهدافنا من المباراة بغض النظر عن خروجنا من اطار المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة للمونديال, ولكن سمعة الكرة العراقية باتت على المحك، ويجب ان يتكاتف الجميع من اجل الخروج بنتيجة ايجابية تعيد الكرة العراقية الى السكة الصحيحة.

الأكثر ضغوطاً

واختتم حديثه قائلاً: عملنا كجهاز فني خلال المدة القصيرة التي تسلمنا بها المقاليد التدريبية للمنتخب الوطني على وضع النهج الفني الذي يتناسب ومواجهة المنتخب الياباني الذي سيكون اكثر ضغوطا من العراق بفعل منافسته بقوة على احدى بطاقتي التأهل لبلوغ الممونديال، وهي نقطة وضعت في حساباتنا. مستدركاً: تم التعامل بعناية من الجانب النفسي للاعبين لاسيما وان مواجهة منتخب من دون هدف أمر قد تكون له العديد من التداعيات، ولكن جميع اللاعبين بإصرار وعزيمة على الظهور المشرف.

مصالحة الجماهير

فيما اكد، احمد ابراهيم، على ضرورة الخروج بنتيجة ايجابية امام اليابان من دون النظر الى الخروج من المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة للمونديال، لاسيما وان العراق منذ امد طويل لم يحقق الفوز على منتخب يعد من كبار القارة الاسيوية والعالم بكرة القدم. وقال: من خلال المباراتين الوديتين التي خاضهما المنتخب امام كل من الاردن وكوريا الجنوبية تولدت رغبة كبيرة بمصالحة الجماهير العراقية بتحقيق الفوز واعادة الفريق الى وضعه الطبيعي. واضاف: جميع اللاعبين يمتلكون خبرة تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها أي منتخب في العالم، الامر الذي سيجعلنا لا نلتفت الى ما مضى من مباريات، والتركيز على مواجهة يوم الثلاثاء للخروج بنتيجة ايجابية تسهم في تحسين ترتيب العراق على مستوى التصنيف العالمي. فيما اشار علي حصني الى ضرورة تحقيق نتيجة الفوز على المنتخب الياباني الذي لم يظهر بالمستوى الفني الذي يشكل فارقا كبيرا مع باقي المنتخبات من غرب القارة، والدليل نتائجه في التصفيات حتى الآن.

تفادي ارتكاب الأخطاء

وقال: كنا الاقرب للخروج بنتيجة التعادل على اقل تقدير امام المنتخب الياباني في مواجهة الذهاب بالرغم من اقامة المباراة على ارضه وبين جماهيره، ولكن خطأ تحكيميا منحهم هدف التقدم، والحظ ايضا اسهم في تقدمهم بهدف الفوز. واضاف: الجهاز الفني للمنتخب الوطني ركز في اغلب الوحدات التدريبية والمباريات الدولية الودية على ضرورة تفادي الوقوع بأخطاء قد تكلف المنتخب الكثير، الامر الذي تم التعامل به من قبل اللاعبين بحرص شديد.

التأهيل النفسي

واختتم حديثه قائلاً: التأهيل النفسي جانب مهم جداً في اطار التحضيرات لمثل هذه المباراة، والفوز على منتخب بحجم اليابان سيمحو صورة النتائج السلبية التي مني بها المنتخب بالرغم من ان العديد من النتائج لم تتناسب والمستوى الفني الذي قدمه الاسود، حيث دائما ما ينتفض لاعبونا لقهر اصعب الظروف، وهو ديدن اللاعب العراقي.

This post has been seen 69 times.