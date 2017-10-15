الحنــــديـــــري

باسم مصطفى الخليل

في الاربعينيات من القرن الماضي كانت اهم وسائل النقل في الكرخ القديم هو (الكاري) وهو عبارة عن (فاركون يجره زوج من الجياد على سكة حديد تربط الكرخ بالكاظمية) وعربة تسمى (الربل) يجرها زوجين من الخيل وماتزال وسيلة النقل هذه تعمل في بغداد و(الحنديري) مصطلح ولهجة عامية من قبل المجتمع الكرخي وهو لباس يوضع على راس حصان جر العربة مؤلف من مربع من الجلد يغطي العين اليمنى واخر يغطي العين اليسرى ومزين بالمسامير الذهبية ويربط بينهما سيور ولجام بحيث ان الحصان لايستطيع النظر الى اليمين ولا الى الشمال وانما ينظر الى الطريق امامه والاكل والشرب وحصان السباق والقتال لايرتدي مثل هذا اللباس وانما فقط حصان جر العربة .

1. رباط الكلام هنا ان عددا غير قليل من المسؤولين قد تجاوز على ملكية الغير واخذ هذا (الحنديري) من راس الحصان المسكين ووضعه على راسه واخذ يقود الامة من خلال هذا اللباس . ان الكتب السماوية جميعها لم تبدا فعل الامر (اقرا) عدا القران الكريم ففي سورة العلق (اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الانسان من علق * اقرأ وربك الاكرم * الذي علم بالقلم * علم الانسان ما لم علم*) صدق الله العظيم هنا فعل الامر اقرأ وكرر الامر لان القراءة لاتكسبها النفس الا بالتكرار والتعود والذي علم بالقلم اي الذي جعل القلم واسطة التفاهم بين الناس على بعد الشقة كما افهمهم بواسطة اللسان والقلم الة جامدة لاحياة فيها وليس من شانها الافهام فمن جعل من الجماد الميت الصامت الة للفهم والبيان افيصعب عليه ان يجعل منك قارئا وتاليا معلما يا محمد وانت انسان كامل ؟ وهذا دليل على فضل القراءة والكتابة والعلم ثم اقسم ربنا بالقلم ومايسطرون به (نون والقلم ومايسطرون) صدق الله العظيم اقسم ربنا بالقلم وما يسطر به من الكتب وقد اقسم سبحانه بالقلم والكتب فتحا لباب التعليم بهما ولايقسم ربنا الا بالامور العظام فاذا اقسم بالشمس والقمر والليل والفجر فانما ذلك لعظمة الخلق وجمال الصنع واذا اقسم بالقلم والكتب فانما ذاك ليعم العلم وتعم المعرفة .

2. بعد دراسة (18) عاما من قبل علماء الحيوان البريطانيين اثبتوا ان الحمار اذكى من الحصان ومن المؤسف في مجتمعنا ان قليل الفهم يكنى (بالحمار) وكان المفروض ان يكنى (بالحصان) استنادا الى هذه الدراسة العلمية ومن حق الشباب ان يصابوا باليأس والاحباط عندما يرون ان الكثير من مسؤوليهم يرتدون (الحنديري) ويضطرون الى الهجرة وترك البلد متسائلين عن المستقبل الذي ينتظرهم مع هؤلاء .

3. واني ارى من الحكمة لبعض المسؤولين الذين يصرون على لبس (الحنديري) ان يعيدوه الى مالكه الاصلي حتى وان كانوا يحملون درجة الدكتوراه ويتزعمون بعض الاحزاب السياسية ويتكلمون بمواضيع اكبر بكثير من قابلياتهم المحدودة والذين هم لايعرفون معناها والجدير بالذكر ان الفريق المرحوم جعفر العسكري وزير الدفاع السابق كان يحمل شهادة الكلية الحربية في اسطنبول واركان الحرب من المانيا ومدرسة الحقوق من لندن ويتقن تسع لغات قراءة وكتابة وترجمة وان المرحوم توفيق السويدي كان يحمل شهادة (دكتوراه دولة) من جامعة السوربون وان المرحوم نوري السعيد وهو اقلهم دراسة اكاديمية ويعترف بذلك لكون الحياة العملية والخبرة قد صقلته ومع ذلك يحمل شهادة الكلية الحربية في اسطنبول وكلية الاركان من المانيا ويتقن ثلاث لغات قراءة وكتابة وترجمة وهذا على سبيل المثال لا الحصر .

4. اخيرا (عفية بعض مسؤولين مخلص منكم حتى الحصان ؟) وكان الله في العون.