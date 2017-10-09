الحمامي يوزع قطع اراض على موظفي الاتصالات والرقابة الجوية في مطار بغداد

بغداد / البينة الجديدة

اشرف وزير النقل كاظم فنجان الحمامي على توزيع وجبة جديدة من قطع الاراضي التشغيلية على موظفي الاتصالات والرقابة الجوية في الطيران المدني بحضور معاون المدير العام عبد العظيم الساعدي.وقال الحمامي من دواعي الفخر والسرور ان يتزامن توزيع قطع الأراضي هذه مع فرحة تحرير الحويجة هذا اليوم بفضل التضحيات والدماء الزكية التي قدمتها قواتنا الامنية والحشد الشعبي، مبينا أن الوزارة تسير بمنهج واضح في خطة توزيع قطع الاراضي على جميع الموظفين دون استثناء. واكد الحمامي، أن هناك وجبات جديدة من قطع الاراضي ستوزع في القريب العاجل على بعض التشكيلات واستطاعت الوزارة توزيع قرابة 15000 قطعة بموجب القانون والتعليمات بالرغم من المعرقلات التي تواجه عملنا في الداخل والخارج لكنها ستفشل لانها تحرم الموظفين من ابسط حقوقهم الوظيفية.

من جانبهم عبر عدد من موظفي الاتصالات والرقابة الجوية عن فرحتهم الكبيرة لمبادرة وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بتوزيع تلك القطع التشغيلية لهم والتي ستكون حافزا مهما في تقديم المزيد من العمل والعطاء خدمة لواقع عمل المنشأة العامة للطيران المدني العراقي.



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