الحمامي : ايردات مطار الكوت المدني ستكون لأبناء واسط

واسط / البينة الجديدة

اعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ان ايرادات مطار الكوت المدني ستكون لابناء محافظة واسط.ونقل بيان لوزارة النقل عن الحمامي القول في حفل وضع حجر الاساس لمطار الكوت المدني بمحافظة واسط امس « نحن لا ندعي الانجازات العظيمة وهذا المطار خطوة بسيطة في الاتجاه الصحيح» .واضاف سنواصل مع القيادات الامنية ترميم المدرج وتأهيله ليكون قادرا على استقبال الطائرات ليلا ونهارا . ولفت الحمامي الى ان المطار انشئ لفائدة ابناء المحافظة وستكون ايراداته لابناء واسط .وأشار الى ان وزارة النقل تعكف ليكون في كل محافظة عراقية مطار لتنعم المحافظات العراقية بخيراتها.

This post has been seen 169 times.