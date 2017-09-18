الحكيم : ايقاف الاستفتاء والعودة للحوار خيارنا ونأمل ان يؤدي حراك الايام الثلاثة القادمة الى مفاجأة تدرأ الخطر عن الجميع

بغداد / البينة الجديدة / قاسم حوشي

فصّل السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني الخيارات والاولويات في موضوعة استفتاء اقليم كردستان بالقول خيارنا ايقاف الاستفتاء والعودة للحوار، مبيناً ان الحوار لا مناص عنه شرط ان يكون جدياً وعميقاً وشاملاً ضمن سقف الدستور مشترطاً القبول بالدستور دون انتقائية لانه كتب كي يحفظ مصالح الجميع. وقال سماحته في (ديوان بغداد) للنخب الاعلامية بعد قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق ان هناك مبادرات قد تكون مخرجاً تلازمه، داعياً الى التعاطي مع كل مرحلة بظروفها وحيثياتها دون حرق المراحل ، مشيداً بموقف الحكومة الهادئ في العلن والجدي والعميق في ايجاد حل يضمن حقوق الجميع خلف الاضواء بطريقة تطمئن الجميع وتحفظ حقوقهم، داعياً الى صناعة رأي عام لوحدة العراق مبيناً ان اي ممارسة ديمقراطية لابد ان يشرع لها قانون وتنفذها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعن الواقع السياسي قال سماحته ان هناك فرقا بين الاغلبية السياسية والاغلبية الوطنية فالاولى غير واضح فيها هوية من يشكل الحكومة فيما الاغلبية الوطنية واضحة تسعى لاغلبية مكونات حاضرة ومؤثرة في شارعها الانتخابي منوهاً الى ان عدم الذهاب للاغلبية الوطنية يعني بقاء المحاصصة التي يلعنها الجميع .. حيث بين لا يمكن ان نعالج المشكلة قبل ان يهدأ الالم ووحدة العراق في حالة التهاب وهناك مشاكل وتقصير من المراكز والاقليم واندفاع الاكراد في هذا الاتجاه. واكد الى ان تيار الحكمة الوطني يسعى لتمثيل المكونات العراقية في مؤتمره العام ومن ثم التهيئة الى الكتل الوطنية وحكومة الاغلبية الوطنية مشيراً الى ان تيار الحكمة يسعى لتمكين الشباب وتغيير الوجوه وتقديم برامج الخدمة للمواطن العراقي.



شارك الخبر