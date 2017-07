الحج الى لامانشا .. تجوال معرفي في شوارع بغداد علي شاكر العبادي ومالك عبدون يختطان سبل السلام في مضمون حكائي متوثب نحو حرية بلا قيود

البينة الجديدة / القسم الثقافي

للأحلام دروب تستجدي الذاكرة الطرية والنوم على شظايا ربوع المسامير وهكذا تتم عملية الانطلاق نحو المنافذ الروحية فعلى الغلاف تجثم لوحة للرسام الالماني ديتر بوش في مطبعة بيت الكتاب السومري للطباعة والنشر والتوزيع بقطع متوسط وبواقع (98) صفحة حيث كانت الرواية (الحج الى لامانشا) للكاتب علي شاكر واما النصوص الشعرية ( نوافذ الايام ) فكانت للشاعر مالك عبدون.

في المقدمة عرج المؤلف الى لامانشا وهي منطقة في اسبانيا بدأ فيها دون كيخوتة مغامراته علما ان ( الحج الى لامانشا) هو عنوان لقصيدة للراحل عبد الامير الورد قد قرأها الراحل على مسامع علي شاكر العبادي الذي كان وفيا لترانيم صديقه . تجد في المقدمة ما يغنيك عن المتابعة للرصف والبناء والحبكة التي صب فيها المؤلف قوالبه الادبية وكانت شخصيات النص حقيقية ومن واقع الحياة اليومية .

فالشبح الابيض شخص رافق العبادي سنين طويلة اما النورس يونا فهو جوناثان ليفنكستن في نص ريتشارد باخ أما السياسي فهو شخص التقاه الكاتب في بغداد وسمعه يقول ( اما ان نقول الحق او نخرس) ولكن الكاتب اكد ان هذا السياسي لم يخرس. أما جلكاسيت فهي بائعة في سوق شعبي من اسواق بغداد غادرت العاصمة الى المدينة التي ولدت فيها بعد الاحداث الطائفية خوفا على حياتها . الاسلوب الشعري طغى على المتن الحكائي والتبست الكلمات التي نثرها علي شاكر العبادي مع واقع اليم وكانت حصة النوافذ التي امتشقها مالك عبدون مختفية تحت وطأة اللهب البارد . الشهور العراقية القديمة الجديدة وجدت لها موطء قدم فبين الاحياء الفقيرة والشخصيات الحقيقية تجسدت رؤى الامل المقتول خلف قضبان النرجس. بيت الكتاب السومري تجربة جديرة بالاحترام فهي تسعى لرصد الحراك الثقافي وتبثه للقارئ العراقي بامتياز وعمل فردي نافست فيه كبريات المؤسسات الثقافية والبينة الجديدة تشد على يد الدكتور حسين الجراح صاحب دار ومطبعة البيت السومري لاسهاماته في تعزيز ورفد الثقافة العراقية بالمزيد من الكتاب والاسماء اللامعة التي تركت بصمتها المتميزة في عالم الابداع .



