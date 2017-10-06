الحجامي يفتتح ردهة الطوارىء في منطقة سبع البور



البينة الجديدة / احمد الحيدري

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) ردهة الطوارىء في مركز صحي سبع البور التابع لقطاع التاجي للرعاية الصحية الاولية في ناحية الجوادين بحضور مدير ناحية سبع البور الاستاذ (علي بني) و مدير قسم الصحة العامة و مدير القسم الهندسي و الملاكات الطبية و الصحية و الادارية العاملين في المركز و شيوخ و وجهاء المنطقة . وبين الحجامي ان من اولويات الدائرة هي تقديم الرعاية الطبية و الصحية و العلاجية لاهالي منطقة سبع البور ونظرا لبعد المنطقة عن اقرب مستشفى ولوجود خطورة على الحالات الطارئة تم افتتاح ردهة الطوارىء من اجل استقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية الطارئة وانقاذ المصابين وتحويل الحالات الطارئة الى المستشفيات المختصة بواسطة سيارات الاسعاف .واضاف الحجامي ان ردهة الطوارىء تعمل على مدار (24) ساعة و لكلا الجنسين على شكل و جبات خافرة و تم تجهيز الردهة بكافة المستلزمات و الادوية المنقذة للحياة و تزويدها بسيارتي اسعاف و نقل عدد من الممرضات لهذه الردهة للعمل الصباحي والمسائي و كذلك يتواجد في الردهة ملاك طبي خافر متكامل مؤكدا عزمه على افتتاح صالة للولادة في الايام القادمة بعد تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية .



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