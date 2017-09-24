الحجامي : انطلاق اكبر حملة تطوعية على مستوى العراق لمكافحة القوارض

البينة الجديدة / احمد الحيدري

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي امس السبت عن انطلاق اكبر حملة تطوعية في العراق لمكافحة القوارض في المناطق التابعة للرقعة الجغرافية لصحة الكرخ .جاء ذلك خلال قيادته لاكبر حملة لمكافحة القوارض التي اشار فيها الى انها كانت الاولى من نوعها على مستوى العراق وبشكل تطوعي بمشاركة اكثر من 65 فريقا صحيا واكثر من 100 عجلة ساندة لهذه الفرق لمكافحة القوارض في المناطق التابعة للرقعة الجغرافية للدائرة التي ستستمر لمدة عشرة ايام متواصلة. مضيفا ان هذه الحملة هي جزء من حملات تطوعية كبرى تشهدها الدائرة في ايام العطل والمناسبات بين الحين والاخر لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن البغدادي الكرخي . كما شارك في هذه الحملة معاون المدير العام للشؤون الادارية ومدراء اقسام في الدائرة ومدراء قطاعات الرعاية الصحية الاولية في جانب الكرخ كافة وعدد من موظفي الدائرة خدمة للصالح العام .



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