الحبس (5) سنوات لمعاون مدير التسجيل العقاري في المدائن

بغداد / البينة الجديدة

أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالحبس الشديد بحق معاون مدير التسجيل العقاري في المدائن إثر قضية تزوير.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق معاون مدير التسجيل العقاري في المدائن.

وأضاف بيرقدار أن القرار صدر استنادا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، وذلك على خلفية قيامه بتزوير سندات عقارات مملوكة للدولة وتسجيلها باسماء أشخاص آخرين.



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