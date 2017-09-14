الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس محافظة البصرة

بغداد / البينة الجديدة

كشفت هيئة النزاهة عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني. وقالت الهيئة إنه تم «صدور حكم وجاهي بحق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن محمد البزوني، يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادة 319 عقوبات». وأضافت، أن «دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى وصول المحكمة للقناعة الكاملة بإدانة البزوني لاستفادته من إحدى الشركات الأهلية مقابل إحالته عدداً من المشاريع إلى تلك الشركة»، لافتةً إلى أن «المحكمة قررت الحكم استناداً إلى مقتضى المادة الحكمية حكماً وجاهياً قابلاً للطعن والتمييز».وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في (30 آب 2017)، نقل قضية رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني إلى بغداد، مشيراً الى ان ذلك جاء بعد تشكيكه بحيادية القضاء في المحافظة.

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