الحالمة بعرش الملكة الإعلامية (تقوى حيدر) تفتح قلبها لـ(البينة الجديدة) :حلم أحلامي لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية القادمة عراقيا

حاورها حمودي عبد غريب

مسابقة ملكة المسؤولية الاجتماعية لهذ العام تعد واحدة من المسابقات المهمة في الوطن العربي والمشتركات بها من لديهن القدرات الخاصة وحاولت الاعلامية الشابة (تقوى حيدر ) المشاركة في دورتها الاولى 2016 الا أن صغر عمرها لم يؤهلها لذلك وانتظرت موسمها الثاني بدورتها الثانية 2017 وهي ضمن حملة (معا) التي تديرها سفيرة المرأة العربية د. رحاب زين الدين من لبنان وبمشاركة المنتج الفني مصطفى سلامة من مصر اسست هذه المسابقة التي تنص شروطها للمشاركات لمن اعمارهن تتراوح من 21 الى 35 سنة . وصحيفتنا ارتأت استضافة الشابة الاعلامية ( تقوى حيدر ) للحديث عن مشاركتها هذه وكان اللقاء في حدائق نقابة الصحفيين العراقيين ودار هذا الحوار وهي تفتح قلبها لـ» البينة الجديدة «.

* ما الذي جاء بك الى مجال الإعلام؟

– نحن جيل تفتحت عيوننا على الثورة العلمية الالكترونية والمتطورة مع وسائل الانترنيت وما فيها من خفايا مستخدمة للتواصل الاجتماعي ..الفيس بوك والماسنجر والفايبر هذه عوامل اعطتنا الضوء الاخضر للاستفادة منها لذلك كنت مولعة في متابعة كل ما هو جديد في عالم الثقافة والاعلام والاجتماع والسياسة وهذه المرحلة قربتني من عالم الاعلام لان الاستفادة من التطور أمر لابد منه لنا نحن الفئة الشبابية ولا يمكن التفريط به وفقدانه خسارة .

*هل هنالك وجوه اعلامية أعطتك الدافع الحقيقي لان تكوني مذيعة ؟

– نعم بالتأكيد مشاهدتي المذيعة المصرية (لميس الحديدي) التي تتمتع بشخصية قوية وهي تقدم لنا اطروحاتها المتنوعة عبر برامجها (بين الناس ) و(وسط القاهرة) لقناة (سي بي سي )المصرية وكنت معجبة بها وقربتني شيئا شئيا بأن اكون مثلها ..وايضا المذيعة العراقية سهير القيسي التي تتمتع بقدرات هائلة من الاداء والصورة والصوت وانشغالي بمتابعة البرامج النسائية العربية ولاسيما برنامج (ست الستات) فوجدت فيها الجرأة والشجاعة بتناول مختلف القضايا بحرية تامة ولاسيما الاعلام اللبناني ..ولو اردت ان اتكلم عن الاعلام في بلدي لم اجد برامج جريئة او طرح اي موضوع يخص المرأة وشؤونها يستحق المشاهدة والمتابعة .ومنها بات الحلم يعيش معي بأن أكون فتاة تطل على العالم عبر هذا الصندوق

*وكيف تسنى لك تحقيق الحلم ؟

– حينما بلغت من العمر 17 سنة وانا في الصف السادس الاعدادي تقدمت بطلب الى الالتحاق بدورة تدريبية للمتقدمين من كلا الجنسين وبكافة المجالات التي تخص العمل التلفزيوني التي اعلنت عنها قناة (هنا بغداد) الفضائية وكان عدد المتقدمين (60) للعنصر الشبابي من كلا الجنسين وأجرى لنا الاختبار حول امكانية الصوت وتحت اشراف مدير القناة عصام الوادي والنتيجة كانت نجاح اثنين فقط أنا واحدى الفتيات التي لم تستمر وتركت العمل بعد مدة قليلة وحينها تحولنا متدربين داخل اروقة القناة ولم يمر سوى شهر من تلك المدة لانتقل كمذيعة الى البث المباشر .

*ما البرامج التي قدمت من قبلك ؟

– كان اول برنامج لي (فيو) وهو من البرامج الشبابية مع الزميل حيدر ابراهيم وتلتها (صباح المحبة في عراق الأحبة) وبرنامج (زو) وعملت مراسلة وشاركت بالتصوير الخارجي وتغطية العديد من الفعاليات والمهرجانات وبقيت اعمل في هنا بغداد لـ 8 أشهر وحينها ودعتهم في 15 تموز 2016وشعرت بأن دموعي تتساقط لان تجربتي الاولى كانت هناك في هنا بغداد .

*واين كان الاتجاه الثاني لك بعملك الاعلامي ؟

– بعد اعلان قناة العراقية حاجتها للعناصر الشبابية لبرنامج شباب عراقي قدمت اوراقي لهم وتم قبولي لكوني متسلحة ولي تجربة وان كانت قصيرة ..وتم قبولي وشاركت ببرنامج شباب عراقي الذي تحول اسمه الى هلا شباب ..وكذلك صباحات رمضانية وبرنامج (فلاش باك) الذي يهتم بعالم السينما العربية والعالمية ومازلت في قناة العراقية المحببة وهي البيت الثاني لي بعد بيتنا العائلي منذ عام كامل. مع اشتغالي في راديو السومرية ..حاليا ..بصفة مذيعة .

*ما القصد من دخولك مسابقة الملكة ؟

– وجدتها فكرة رائعة سعيت ان يكون لي هدف رئيس بحياتي لتكون لي مبادرة في قضايا الاعلام النسوي وطرح المشاكل والصعوبات التي تواجه إعلاميات العراق والدفاع عن حقوقها مع تطوير قدراتها والسعي لايجاد مؤسسة دولية للمرأة الاعلامية لعمل الشراكة الستراتيجية الدولية والاقليمية لهذا الغرض ذاته تهتم بالمرأة خصوصا وانا دخلت بصورة الاختيار لصورة وشخصية سمير اميس لهذه المسابقة وتعني بالمرأة العراقية عامة والاعلامية خاصة وجاءتني الفكرة التي وجدتها خير ما اقدمه للأيتام والعجزة والمسنين والعوائل المتعففة وهذا لا يعني بالكلام فقط بل بتكثيف الزيارات لهم لانهم جزء منا يعيشون في معنا بوطن واحد وهنالك من يحتاجنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبما أني دخلت الاعلام لابد ان أن يكون لي حضور بكل ما يخص الانسانية لان الاعلام رسالة انسانية نبيلة . ومن هذا المنطلق أتمنى أن يكون حلم أحلامي لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية القادمة عراقيا.

*ما الاكثر تأثيرا في حياتك اليومية ؟

– مشاهد أطفال ينتشرون في ساحات المدن الرئيسة يستجدون او يبيعون حاجيات قد لا يحتاجها المواطن ولكنها طريقة جديدة للغرض ذاته في ذات الوقت الابتعاد من المساءلة من قبل رجال الشرطة وتلك صور محزنة جدا ابكتني كثيرا لا اعرف كيف يكون حلها مستقبلا.

*هل تتابعين الفنون وما الافضل لديك ؟

– احب الفنون كمشاهدة وسنحت لي فرصة مشاهدة اجمل الاعمال العراقية في المسرح (الخيط والعصفور) بطولة خليل الرفاعي وامل طه وفي التلفزيون ..تحت موسى الحلاق للخالد الذكر سليم البصري والفنان حمودي الحارثي .وفي السينما (عمارة 13) بطولة راسم الجميلي .

*وماذا عن الرياضة ؟

– انا عاشقة القوة الجوية وبرشلونة ومعجبة بالنجوم سامال سعيد ونيمار وليونيل ميسي

*وما دور الكتاب والثقافة في حياتك؟

– لدي مكتبة في المنزل اعتز بها كثيرا واطالع كتبي لمدة ساعة ان كان لي عمل وان لم يكن لدي عمل اقضي 12 ساعة قراءة وانا اتطلع تلك الروايات الطويلة لكاتبتها تمارا شاكر ومنها ( وجع غافي ) والروائي (علي غدير) وروايته ( سفا ستيكا) الفائزة بجائزة بغداد للرواية 2016 و(قواعد العشق الاربعون ) رواية عن جلال الدين الرومي واحتفظ بمكتبتي بكافة كتب واصدارات احلام مستغانمي ومن اعمالها رواية (النسيان) و(الاسود يليق بك ) وانا مولعة بشخصيتها الوطنية القوية .

*ماذا يعني لك اللون الاحمر ؟

– هو لوني المفضل المميز واحيانا اشعر به الاكثر بروزا خلال التصوير.

*اود ان تكتبين رسالة لمن تريديها ؟

– الى أمي .أقول فيها ….هي كل شيء ..أبي .أختي صديقتي ..المعين والعون على الارض والامل المشرق بحياتي ..كل كلمات الشكر لا تكفي والامتنان لا يكفي اقولها احبك يا امي ..لأنك معلمتي الاولى .

* ما امنيتك في الحياة ؟

– احقق الهدف الذي اسعى له وارفع اسم العراق عاليا في البرنامج العربي ( الملكة ) الذي ينقل الى 70 محطة عالمية وهنالك من المشتركين من العراق وفي ذات الوقت اتمنى ان يكونوا هم من الفائزين فلا فرق بيننا .

This post has been seen 33 times.