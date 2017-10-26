الجوية يواجه نفط الجنوب قبل النهائي الآسيوي



اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي،امس الاربعاء، اقامة مباراة ودية لفريقها الكروي امام فريق نفط الجنوب.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي موفق الزهيري ان «فريق القوة الجوية سيواجه يوم السبت المقبل فريق نفط الجنوب في بغداد».وأضاف الزهيري ان «المباراة تعد الاخيرة قبل سفر الفريق لمواجهة استقلال الطاجيكي في نهائي كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم». يشار إلى أن فريق القوة الجوية توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بفوزه في المباراة النهائية على نادي بنغالور الهندي بهدف دون رد.



شارك الخبر