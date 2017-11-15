الهادي عرجون – من تونس

و أما الجدار

فقد كان لابد من أن يقام

و يغدو لجمع الحجارة معنى جديدا

و يشدو الحصى

طينه المستحم بشهوتها

كلما سولت لقطيع من النمل

أن يعتلي صهوة الريح

و هي تقض سكينة

هذا الجدار

و تلك البدايات

حلم الطفولة حط

على وحشة قد أطلت

على ساتر الكنز

تحت قميص الجدار

و كان الزمان شقيا

بستر الحجاب

و كان المكان بصيرا

بأحجاره المنتقاة

و طين المسافة ينمو

يقود الخلود إلى صرخة

في جبين الجدار

كأني انتبذت مكانا قصيا

على برزخ من يمين الجدار

أمد يديا إلى حجر واحد … حجرين

يذوبان في جنبات الجدار

و نصف الحقيقة صارت نبيذا

و صار الجدار

مقام هبوط الحمام

حمامات هذا الجدار استقرت

و ضمت بقايا الجدار إلى عشها واطمأنت

لرائحة الياسمين

بلادي متى سوف يأتي

رجال البلاد

ليغدو الجدار جدارا

من الخبز و الماء و الياسمين

