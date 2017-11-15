الهادي عرجون – من تونس
و أما الجدار
فقد كان لابد من أن يقام
و يغدو لجمع الحجارة معنى جديدا
و يشدو الحصى
طينه المستحم بشهوتها
كلما سولت لقطيع من النمل
أن يعتلي صهوة الريح
و هي تقض سكينة
هذا الجدار
و تلك البدايات
حلم الطفولة حط
على وحشة قد أطلت
على ساتر الكنز
تحت قميص الجدار
و كان الزمان شقيا
بستر الحجاب
و كان المكان بصيرا
بأحجاره المنتقاة
و طين المسافة ينمو
يقود الخلود إلى صرخة
في جبين الجدار
كأني انتبذت مكانا قصيا
على برزخ من يمين الجدار
أمد يديا إلى حجر واحد … حجرين
يذوبان في جنبات الجدار
و نصف الحقيقة صارت نبيذا
و صار الجدار
مقام هبوط الحمام
حمامات هذا الجدار استقرت
و ضمت بقايا الجدار إلى عشها واطمأنت
لرائحة الياسمين
بلادي متى سوف يأتي
رجال البلاد
ليغدو الجدار جدارا
من الخبز و الماء و الياسمين