الجحيم في القفص.. مفاجأة غير متوقعة في مواجهة مكمان وأوينز

مواجهة مثيرة في مهرجان الجحيم في القفص مواجهة مثيرة في مهرجان الجحيم في القفص دخل النجم شين مكمان إلى القفص الحديدي ليسرع بالهجوم بشكل عنيف على خصمه كيفن أوينز حتى قبل أن يتم إغلاق القفص بشكل كامل لبدء المواجهة.

ثم حدث بعد ذلك تبادل للضربات بين النجمين، حتى سيطر أوينز بعد ذلك على مكمان ومارس عادته في توجيه الضربات المؤلمة له.لم يكن ضرب أوينز هدفها فقط إيلام جسدي لمكمان ولكنها أيضا كان مقصود منها الإيذاء النفسي بعد أن قام بوضع قدمه على رأس مكمان ثم نظر إلى زوجته وأطفاله المتواجدون بين الجماهير من أجل استفزازهم. حاول مكمان بعد ذلك مجاراة كيفن أوينز ولكنه لم ينجه في تحقيق ما يريده ، حتى طمع في المواجهة بشكل كبير بالقفز من أعلى الحلبة ليسيطر مكمان عليه بعد ذلك بعد أن قفز بشكل خاطئ.حاول بعد ذلك أوينز تنفيذ ضربته القاضية باور بومب ولكن مكمان عكس تلك الحركة محاولا تنفيذ حركة إخضاع عن طريق الخنق، فلت منها أوينز بصعوبة كبيرة.استخدم بعد ذلك كيفن أوينز الكثير من العنف بعد أن ضرب مكمان بالسلم المعدني ثم قام بوضعه على طاولة خشبيه ونفذ قفزة قوية ولكن أيضا هذه القفزة أخطأت الهدف بعد أن هرب مكمان في اللحظات الأخيرة. قام مكمان بعد ذلك بضرب خصمه بباقي حطام الطاولة الخشبية ثم قام برمي سلة نفايات معدنية بقدمه على وجه أوينز .

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