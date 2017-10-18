الثقافة تدعو للمشاركة في مسابقة شهداء الحشد الشعبي

البينة الجديدة / وسام قصي

تقيم هيئة الحشد الشعبي/ مديرية الشهداء والمضحين بالتعاون مع دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مسابقة لإنشاء متحف شهداء الحشد الشعبي، وتدعو مديرية الشهداء والمضحين الأساتذة والطلبة للمشاركة في إقامة متحف دائمي لشهداء الحشد الشعبي في موقع القشلة التراثي ببغداد، تخليداً للدماء الزكية التي أرخصها شهداء الحشد الشعبي.وتتضمن الدعوة الموجهة ثلاث جوائز للأعمال المشاركة، قيمة الجائزة الأولى (3000000) ثلاثة ملايين دينار، وقيمة الجائزة الثانية(2000000) مليونا دينار، وقيمة الجائزة الثالثة (1000000) مليون دينار، علماً أن الأعمال المشاركة التي لا تحظى بإحدى الجوائز سيتم عرضها في المتحف ولا يتم ارجاعها للمشاركين.وحددت اللجنة المنظمة مواصفات العمل المقدم للمشاركة وهي، أن لا تزيد قاعدة العمل من الأسفل عن (3م) ولا تقل عن (25سم)، ولا يزيد ارتفاع العمل عن (3م)، ولا يقل عن (25سم)، وستكون لجنة تقييم الأعمال المشاركة بين وزارة الثقافة، ومديرية الشهداء والمضحين، علماً أن هذه الأعمال هي جزء بسيط سيقدم عرفاناً للتضحيات الجسيمة التي قدمها هؤلاء الأبطال في إنقاذ عراقنا من الضياع وحددت اللجنة المنظمة اخر موعد لاستلام الأعمال يوم 15/11/2017، من خلال الاتصال بممثل مديرية الشهداء والمضحين، الدكتور علي الشوكي وعلى الأرقام المدونة في أدناه، (07902194455) ، (07704501119).



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