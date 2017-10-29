الثـعــلب في السـفينـة

باسم مصطفى الخليل



1. في كتاب الشوقيات طباعة عام 1946 للمرحوم احمد شوقي قصيدة بهذا العنوان يتخيل فيه الشاعر بوجود سفينة تعبر الى الضفة الاخرى وفي هذه السفينة اعداد كبيرة جدا من الديكة ومن بين ركاب السفينة الثعلب فيقول

ابو الحصين جال في السفينة فعرف السمين والسمينة

يقول ان حاله استحالا وان ماكان قديما زالا

لكون ما حل من المصائب من غضب الله على الثعالب

ويغلظ الايمان للديوك لما عسى يبقى من الشكوك

بانهم ان نزلوا في الارض يرون منه كل شيء يرضي

قيل : فلما تركوا السفينة مشى مع السمين والسمينة

حتى اذا ما نصفوا الطريقا لم يبق منهم حوله رفيقا (لانه اكل الجميع)

وقال – اذ قالوا عديم الدين لاعجب ان حنث يميني

فانما نحن بنو الدهاء نعمل في الشدة للرخاء

ومن تخاف ان يبيع دينه تكفيك منه صحبة السفينة !

2. رباط الكلام هو ان هذا الحوار العميق يذكرنا بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات واكرر على وصف (المستقلة) فالجميع عهدها منذ سنين طويلة تاسست على مبدأ (المحاصصة بين الاحزاب الحاكمة في البلد) عليه لايمكن عمليا ان تكون مستقلة فلو تخيلنا انها تمثل الثعلب الراكب في السفينة فان الديكة بما لها من سوابق تاريخية تشك في نزاهتها واستقامتها ولكن الثعلب يطمئنهم بان ما كان سابقا اصبح قديما ويغلظ الايمان لهم لكون ما حل من المصائب من غضب الله على الثعالب وانهم ان ساروا معه في الطريق القادم سيرون منه كل شيء مرضي لكنه ما ان عبر الطريق حتى اكل الجميع باسلوب او بآخر وذلك لانه كما قال فانما نحن بني الدهاء نعمل في الشدة للرخاء ومن تخاف ان يبيع دينه تكفيك منه صحبة السفينة والعتب هنا ليس على هذه المفوضية (المستقلة) بل على محاصصة الاحزاب السياسية التي فرضت عليها هذا الحال وهنا سؤال يفرض نفسه ماذا تغير من هذه الاحزاب وماذا تغير من هذه المفوضية العليا والمؤسف ان الناس فرحين بوصف (المستقلة) .

3. اذكر عندما كنا قديما طلبة في الكلية العسكرية وفي درس التعبية سأل المعلم احد الطلبة اذا كان لديك فصيل مشاة فكيف يكون انفتاحه في هذا الموضع الدفاعي على الارض فاجاب الطالب سيدي حضيرتين بالامام وحضيرة في الخلف وبين له الاسباب فعلق المعلم هذا جيد ولكن هل لديك شيء جديد تضيفه الى ما قلته

اي اسلوب انفتاح جديد ؟ فقال الطالب نعم سيدي قال المعلم وما هو الجديد قال حضيرة في الخلف وحضيرتين في الامام !.

اخيرا اقول للناس السائرين في هذه (الزفة) ماذا تبدل عن الماضي وماذا سيتبدل في المستقبل وستبقى حضيرتين في الامام وحضيرة في الخلف ولكن هذه المرة ستكون حضيرة في الخلف وحضيرتين في الامام يقول البعض (هم احسن من الماكو) صحيح !!.