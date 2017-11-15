التعليم تعيد فتح استمارة التعليم الموازي وتحدد الاثنين المقبل اخر موعد للتقديم

بغداد/ البينة الجديدة

اعلنت وزارة التعليم امس الثلاثاء عن اعادة فتح استمارة التعليم الموازي، فيما حددت يوم الاثنين المقبل اخر موعد للتقديم.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان : انه «تقرر إعادة فتح استمارة التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الموازي نظرا لمناشدات خريجي الدور الثالث وطلبة محافظة نينوى»، مبينا ان «هذه القناة متاحة أمام طلبة السنة الدراسية السابقة والسنة الدراسية الحالية فضلا عن خريجي الدور الثالث وطلبة محافظة نينوى لهذا العام للتقديم على المقاعد الشاغرة فقط».واضاف العبودي ان «أخر موعد للتقديم الاثنين المقبل الموافق العشرين من الشهر الحالي»، مشيرا الى ان «معدل الطالب المتقدم ينبغي ان لا يقل عن درجتين عن الحد الادنى للقبول في كليات الطب على المستوى الوطني بحيث إن المجموع المسموح به للتقديم الى هذه الكليات يجب ان لا يقل عن 663 حتى يتسنى للطالب التنافس مع أقرانه».وتابع أن «معدل الطالب بالنسبة لكليات المجموعة الهندسية يجب أن لا يقل عن ثلاث درجات عن أقل معدل تم قبوله في القبول المركزي لنفس الكلية، فيما ستكون أربع درجات فارقة عن أقل معدل تم قبوله في القبول المركزي بالنسبة لكليات العلوم، فيما لا يقل معدل التقديم الى التخصصات الأخرى عن خمس درجات عن اقل معدل تم قبوله في القبول المركزي لنفس الكلية او المعهد».وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في 8 تشرين الثاني 2017، نتائج التعليم الحكومي الخاص للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2017/2018، فيما حددت موعد فتح نافذة الالتحاق بالكليات عبر هذه القناة للطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم.



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