التشكيلي علي الربيعي : اللون يخلق حالة الارتياح النفسي والروحي لدى المتلقي والطب يعالج مواجع البدن

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تعد تجربة الفنان علي الربيعي بعرض لوحاته الفنية في العيادات الطبية والمستشفيات تجربة فريدة ومميزة في عالم الفن التشكيلي العراقي ، اذ تجعل المريض يصاب بالدهشة وهو يشاهد التراث البغدادي ومعالمه التاريخية بجانب النصائح والارشادات الطبية، مؤمنا بان الفن جزء من العلاج النفسي للمريض.

التشكيلي علي الربيعي قال في حديثه من اجل توظيف الفن والجمال في علاج المرضى ، تولدت لدي فكرة عرض لوحاتي التشكيلية في العيادات الطبية وابراز دوري الحقيقي في معالجة المريض بطريقة تزرع في نفسه الاطمئنان وتسيطر على هاجس الخوف والتفكير بالمرض».

واضاف: من خلال الرسم استطيع ان انقل مخيلة المريض الى الجمال والالوان المختلفة ، فاللون يخلق حالة الارتياح النفسي والروحي لدى المتلقي والطب يعالج مواجع البدن ليخلق الارتياح الجسدي والنفسي».

امتداد لمدرسة «جماعة بغداد» عمل الربيعي على توثيق جوانب فنية وحياتية لاهالي بغداد ومحاكاة مفرداتهم وشخصياتهم واستعاداتها بصريا في معرض حمل عنوان «بغداديات» ليخلق عبر ألوانها وتخطيطاتها راحة وتأملا يطرد شبح الوسواس الذي يسيطر على مراجع العيادة في كثير من الاحيان. وعن تاثيرات أعماله في ذائقة المتلقي دافع الربيعي عن هويته التي اعتاد عليها منذ سنوات طويلة بعيدا عن المناهج الاكاديمية المتعارف عليها، لتمثل هذه الاعمال محطة لاستعادة روح الماضي وسنواته الغابرة الذي غيب الحاضر الكثير من ملامحه.



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