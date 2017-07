التشكيلية نورس ياسر السردار لـ «البينة الجديدة»: رسوخ الصورة و محاكاتها هي من تطرح المتعة الجمالية و البصرية

البينة الجديدة /علي صحن عبد العزيز

قال الفنانة التشكيلية نورس ياسر السردار ان ما يوحي لتجربتنا من ابتكار وإشارات عميقة المعنى ،أنها تحمل هوية تشكيلية تتمتع بالمواضيع التي لا تتجزأ من كل خصائص التشكيل تراثا وحضارة ،بمعالجة تقنية جديدة مفعمة بكل ما يمتلكه التشكيلي من معرفة بدمج صيرورة الوظيفة المعبرة ، وأضافت السردار في تصريح لـ» البينة الجديدة» ، ان مدى المحافظة على سرد الواقع من رسوخ الصورة ومحاكاتها وهي تطرح المتعة الجمالية والبصرية ،لما تحمل من أسباب الإثارة والتشويق ،وهنا ظهرت ضرورة التجديد لمدى تعلقها بالتكاثف التشكيلي في مشهده التوثيقي ،كما أنها تجربة غنية ومتعددة المدارس التشكيلية ، وعبرت تعمدت فيها معاصرة التجديد وبرؤية وصيغ جمالية جديدة ، ما اعتقده إن الأسئلة المطروحة من المتلقي تفرض على التشكيلي محاكاة الزمن وعدم الخمول عن كشف تكنيكا خطابيا جديدا كل حين .



