التحفّظ على ميرهان حسين بالمحكمة

البينة الجديدة / القسم الفني

تحفظت محكمة الجنح على الفنانة ميرهان حسين لنحو 30 دقيقة قبل إخلاء سبيلها خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا بـكمين الهرم والتي وقعت في العام الماضي خلال عودتها من تصوير أحد أعمالها الفنية واشتباكها مع ضابطي شرطة. وطلب دفاعها برد هيئة المحكمة كما طلب تعديل القيد والوصف الذي أعدته النيابة لتكون الإتهامات المنسوبة إلى ضابطي الشرطة هي هتك عرض وبالتالي تتحول القضية من جنحة إلى جناية، علماً أن النيابة أحالت الضابطين المتهمين معها في القضية نفسها الى تهمة التعدي عليها وسبّها.

