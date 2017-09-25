التحالف الوطني «مصدوم» بعد زيارة الوفد الكردي الأخيرة لبغداد :جاؤوا عازمين لإخبارنا مضيهم بإجراء الاستفتاء بموعده

بغداد / البينة الجديدة

أكد القيادي في حزب الفضيلة الإسلامي عادل الساعدي، ان الوفد الكردي الذي زار بغداد «صدمنا»، مبينا ان التحالف الوطني كان ينتظر حوارا مع قبل الأكراد لكنهم جاؤوا عازمين على إخبارنا بمضيهم بإجراء الاستفتاء بموعده.وقال الساعدي، ان «الحوار هو أساس لحل أي مشكلة سياسية بين الإقليم والمركز، وهو الذي سيخلص العراق من محنة الاستفتاء وسيقنع الأكراد بعدم دستورية مشروعهم الهادف إلى الانفصال»، مبينا ان «التحالف الوطني كان يعتقد ان الوفد سيأتي بحوار جيد من أجل الوصول إلى حل لموضوع الاستفتاء لكننا صدمنا من الأسلوب الكردي، فقد جاء بصيغة الإخبار وليس الحوار».وأضاف ان «الانفصال الكردي أمر لا يهم الأكراد وحدهم انما العراقيين كلهم، ولو حدث فمعناها لابد ان يكون هناك استفتاء عراقي، يخير فيه العراقيون برضاهم باجتزاء جزء من بلدهم أم لا»، مشيرا إلى ان «الحكومة العراقية ثابتة على موقفها بأن الاستفتاء هو أمر غير دستوري».

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