التجارة تعلن بدء موسم تسويق الحنطة منتصف الشهر الحالي

بغداد / البينة الجديدة

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، امس الاحد بدء موسم تسويق الحنطة في البلاد اعتبارا من ١٥ نيسان الجاري في محافظات الوسط والجنوب. واكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب رئيس اللجنة المركزية العليا للتسويق هيثم جميل الخشالي خلال ترؤسه الاجتماع المركزي مع مدراء الفروع والمواقع بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لهذا الموسم».بحسب بيان لوزارة التجارة واضاف بان «ملاكات وزارة التجارة استكملت كافة استعداداتها لبدء الموسم التسويقي في محافظات الوسط والجنوب واستكمال جميع المستلزمات الادارية والفنية وخاطب الخشالي اعضاء اللجان ومدراء الفروع سنعمل جميعا من اجل انجاح عملكم الذي من خلاله تؤمنون اهم مادة غذائية للمواطن (حبة القمح) التي هي اساس الغذاء».