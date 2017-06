التأثير السلبي لداعش في الموصل ..بندوة حوارية للثقافة والنشر الكردية

بغداد / البينة الجديدة

اقامت دار الثقافة والنشر الكوردية ندوة حوارية بعنوان (داعش وتأثيره السلبي على التنوع الثقافي والاجتماعي) وعلى قاعة الدار.استهلت الندوة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء الموصل وشهداء العراق.تلتها كلمة ترحيبه لقسم العلاقات والاعلام القتها مديرة القسم السيدة (جيان عقراوي).جاء فيها (ان الارهاب الذي استخدمه داعش ولد ضغوطا نفسية مدمرة على الموصلين من خلال عمليات القتل والتعذيب والتهجير والاغتصاب مما ولد اثارا نفسية على نسبة كبيرة منهم). الندوة التي ادارها الدكتور (جمال العتابي) المدير الاسبق للدار قدم التهنئة الى مدير عام الدار الجديد الاستاذ (ئاوات حسن امين) بمناسبة تسنمه منصبه الجديد متمنيا له النجاح في عمله. بعدها قدم الدكتور العتابي المحاضر الاستاذ (حسب الله يحي) كونه ابن الموصل المثقف والكاتب الصحفي ,ثم القى المحاضر محاضرته التي تضمنت الاسباب التي تكمن وراء احتلالها كونها منطقة عريقة بتجاربها وموقعها الجغرافي وتمتعها بأراضٍ زراعية شاسعة وبين حسب الله ان المجتمع الموصلي مجتمع قائم على عوائل عرفت بزعامتها وسطوتها والتزماها بقيمها، فضلا عن كونهم مجتمعا ملتزما بفضائل الدين الاسلامي.

