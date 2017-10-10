(البينة الجديدة) كانت هناك ..تشييع مهيب لفنان الشعب الدكتور فاضل خليل

سامي قفطان: الموت حق لكن حين يداهمنا ويخطف عزيزا علينا يكون حزننا عميقا وها نحن اليوم احزننا رحيل الصديق والاخ الدكتور فاضل خليل (رحمه الله)

شهدت دائرة السينما والمسرح حضورا كبيرا منذ ساعات الصباح الاولى لعدد من الشخصيات العراقية العاملة في مجال الثقافة والاعلام والفنون

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

شهدت بغداد أمس التشييع الرمزي للراحل الفنان الدكتور فاضل خليل (رحمه الله ) فنان الشعب وأحد نجوم السينما و المسرح والتلفزيون ومن رواد الفن العراقي بعد معاناة مع المرض الذي لم يمهله طويلا والذي توفي الاحد المصادف الثامن من هذا الشهر وقد شارك في موكب التشييع العديد من الشخصيات العراقية المعروفة والفنانين العراقيين المعاصرين الرواد ومن الاجيال المتعاقبة ومن تلامذته الذين اشرف على تدريسهم في كلية الفنون الجميلة وبحضور نجليه معمر وخليل والمحبين له من الجمهور .



دائرة السينما والمسرح تتوشح بالسواد.

..شهدت دائرة السينما والمسرح حضورا كبيرا منذ ساعات الصباح الاولى لعدد من الشخصيات العراقية العاملة في مجال الثقافة والاعلام والفنون وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وقد لوحظت مشاهد الحزن والتأثير البالغ على وجوه الجميع وهو يرى مشهد الدائرة وقد توشحت باللون الاسود على رحيل واحد من عمالقة المسرح العراقي واحد ابرز نجوم الفن في العراق والوطن العربي وهو الانسان والمعلم والمربي والتدريسي وتتلمذ على يديه نجوم شقت طريقها نحو النجومية وتعلمت منه الكثير ايام مرحلة التدريس واستلامه منصب عمادة كلية الفنون الجميلة .

مراسيم التشييع .

..بدأت مراسيم التشييع بكلمة الاعلامي عباس الركابي من قسم العلاقات والاعلام بالدائرة بنعي الفنان الراحل (ابا معمر) والتي تضمنت بين طياتها الاسف البالغ على فقدان هذا الصرح والقامة الكبيرة ويعد رحيله خسارة كبيرة لمسيرة الفن العراقي عموما والمسرح خصوصا لكونه احد رموز مسرحنا طيلة النصف قرن الماضي ولديه الاعمال التي لاتزال خالدة في الذاكرة .

..وجاءت كلمة ممثلة البرلمان العراقي السيدة النائبة ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية والتي ورد في كلمتها التي القتها بهذه المناسبة وعبرت فيها عن بالغ الاسى والحزن لهذا المصاب الاليم وبدورها قدمت تعازيها ومواساتها لذوي المرحوم ولكافة محبيه وجمهوره ومتابعيه والى الوسط الفني بهذا المصاب الجلل خاتمة بالقول .انا لله وانا اليه راجعون .

… فيما جاءت كلمة وزارة الثقافة والتي القاها الاستاذ طاهر الحمود وكيل الوزارة عبر فيها عن عميق الحزن والاسى عن رحيل الدكتور فاضل خليل وهو المعلم والمربي والتدريسي والانسان الذي قدم ما لديه من عطاء ثر للمسيرة الفنية وهو احد مبدعي هذا البلد الذي يفتخر بفنان بمستوى الراحل (ابا معمر) رحمه الله ولا اعتراض على حكمة الخالق سبحانه وتعالى والرحمة له والمغفرة وتعازينا لاسرته ولاهل الفن كافة .

..وعبر الكاتب والشاعر شوقي كريم في كلمته التي القاها وهو يستذكر صديق العمر الدكتور فاضل خليل (رحمه الله ) معربا عن خالص المواساة والتعازي الحارة لفقدانه واضاف قائلا خسارة لا تعوض ونحن اليوم نفقد العملاق الكبير الرائد الفنان الدكتور فاضل خليل (رحمه الله) الصديق الودود اللطيف .

الموكب الجنائزي .

.وقبل بدء مسيرة تشييع الجنازة قرأت سورة الفاتحة على روح الفقيد ثم رفعت الجنازة المغطاة بالعلم العراقي من وسط دائرة السينما والمسرح بعد ختام منهاج المراسيم وقد وضعت فوق المركبة السوداء الخاصة بموكب الجنازة التي سار خلفها المشيعون يتقدمهم الجوق العسكري الموسيقي وهم يعزفون اللحن الحزين مودعين به مبدعا عراقيا ترك ارثا فنيا وتاريخا مشرفا للسينما والمسرح والتلفزيون .

والتقت (البينة الجديدة) بعدد من وجوه التشييع وكان اول المتحدثين الفنان الكبير د. سامي عبد الحميد قائلا رحيل الفنان فاضل خليل يعتبر بالنسبة لي خسارة لي كصديق والقريب الى نفسي جدا ولدينا من الذكريات والحكايات وفي نفس الوقت خسارة لمسرحنا والفن العراقي ..رحمه الله كان مثابرا وعاشقا للفن وتاريخا ناصعا ومبدعا خالد الذكر ويبقى خالدا.

..وللفنان سامي قفطان كلمة حزينة جاءت في حديثه وهو يقول فيها الموت حق ولكننا حين يداهمنا ويخطف عزيزا علينا يكون حزننا عميقا وها نحن اليوم احزننا رحيل الصديق والاخ الدكتور فاضل خليل (رحمه الله) ونعزي انفسنا اولا بهذا المصاب ولعائلته ومحبيه الصبر والسلوان . وللفنان عبد الستار البصري كلمة قال: كنا في كلية الفنون انا في المرحلة الاولى وهو في الثالثة وشاركته في العديد من الاعمال وكنا كثيرا ما نلتقي باماكن عدة وجاء اليوم لنفترق وهكذا هي الدنيا عندما يرحل الاصدقاء منا فهم السابقون ونحن اللاحقون .