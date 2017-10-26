(البينة الجديدة) تتجول في معرض بغداد الدولي

البينة الجديدة / ليلى مراد

كانت إنطلاقة ايام معرض بغداد الدولي لهذا العام في دورته الرابعة والاربعين التي بدأت يوم السبت الماضي تختتم اعماله في الثلاثين من الشهر الحالي حيث حظي بمشاركة كبيرة من لدن شركات محلية وعربية وعالمية وباقبال ملحوظ من زائريه الذين استبشروا خيرا في هذا العام الذي تزامن مع انتصارات قواتنا المسلحة البطلة وحشدنا الشعبي على الاعداء وعصابات داعش الاجرامية وتحرير معظم المدن المحتلة التي كانت تحت سيطرتهم وما حققته الحكومة من انجازات قوية أدخلت الطمأنينة في قلوب المواطنين على المستوى المحلي والعربي والعالمي وآخرها عودة العلاقات العراقية السعودية بعد انقطاع طويل والمشاركة الكبيرة للوفد السعودي بهذا المعرض المتمثلة بست وستين جناحا بمجالات التجارة والصناعة والاختصاصات المتعددة وهذا ما افرح واثلج قلوب العراقيين والسعوديين لهذه الخطوة الايجابية وهي بمثابة لم الشمل العربي من جديد. وكانت لصحيفتنا «البينة الجديدة» جولة في اروقة عدد من اقسام المعرض والتقينا بشخصيات سعودية منهم السيد هاني الرويعي مدير قسم مبيعات سمنت الشمالية الذي تحدث قائلا: هذه المشاركة الاولى لي وانا سعيد بعودة العلاقات والتبادل التجاري وطموحنا اكبر من هذا وان كانت متاخرة ونأمل التعويض مستقبلا وستكون اقوى وأجمل وبجهود الشعبين العراقي والسعودي وهذه المشاركة هي بمثابة رسالة قوية اعتبرهما شعب واحد يجمع الطرفين باهداف ومصالح واحدة ستعمل جاهدة للتعويض عما فاتهم خلال المرحلة القادمة واضاف نحن مقبلون على زيارات متبادلة بكافة المجالات وفي ذات السياق اتقدم بالشكر الجزيل الى الشعب العراقي وعلى تلك المشاعر الطيبة التي قوبلنا بها ونحن هنا في بغداد وقد اشعرونا اننا في بيتنا وبين اهالينا.والتقينا المهندس عبد الرحمن الحازمي مدير قسم التسويق في جناح الهندسة الصناعية السعودي الذي تحدث مبتسما مرحبا بكادر الجريدة قائلا :اهلا وسهلا بكم في جناحنا هذا .وسالناه عن هذه المشاركة السعودية بعد فراق اكثر من عشرين عاما اضاف قائلا :نحن سعداء بهذه العودة ومشاركة المملكة جاءت بعد عودة العلاقات بين البلدين وتفعيلها بالمجلات كافة ولهذه المشاركة ستكون بداية خير من اجل تطوير العلاقات وتسخير كل الطاقات الموجودة للفائدة لكلا الشعبين بالتجارة والصناعة والسياحة والثقافة ومجالات اخرى .

ومن بين الزيارات التي قمنا بها كانت لدينا زيارة جناح أمانة بغداد الذي يعد من الاجنحة الانيقة البراقة في معروضاتها الجميلة بالورود والزهور والاماكن البغدادية والمتحف البغدادي الذي عمل على تقديم عرض مجسمات تمثل تنور الخبز والخبازة وامرأة تمسك بالطاحونة الصغيرة (الرحى) وقد قدمت بشكل جميل متحرك وكيفية عمل كلا منهما وقد نالت رضا جميع الزائرين لهذا الجناح فيما انتشرت مشاهد جميلة بطرقات المعرض واقبال الناس على المركبات الحديثة والالات الزراعية والمكائن والمعدات المعروضة امام الجمهور الذي زادهم حب التعلق بها لالتقاط صور تذكارية لهم مع هذه المشاهدات.

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