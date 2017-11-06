البيت الثقافي في الصويرة يقيم مهرجانه الثقافي

متابعة / البينة الجديدة

أقام البيت الثقافي في الصويرة بالتعاون مع منتدى شباب القضاء، مهرجانا ثقافيا تزامناً مع الذكرى الثانية عشر للاستفتاء الشعبي على الدستور العراقي. وجاءت الاحتفالية لتخليد الذكرى، والحدث الأكبر الذي ولد من رحم الشعب العراقي وبمشاركة الملايين، باعتباره الوثيقة التاريخية المهمة التي عبر فيها الشعب عن إصراره وعزمه، رغم الأجواء الحالكة و الظروف القاهرة التي مر بها بلدنا الحبيب من إرهاب وتفجير وقتل وغيرها، وشهد المهرجان مشاركة واسعة من أصحاب الشأن القانوني المتمثل بغرفة محامي قضاء الصويرة، ونخبة من الشعراء والأدباء والفنانين من أبناء المدينة حيث صدحت حناجر الشعراء عبد الرضا اللامي وناصر الأمير ونصيف الشمري بقصائدهم الوطنية التي ترنمت وتغنت بحب العراق، وأشادت بالانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية وأبناء الحشد الشعبي على العصابات الإرهابية، وإعادة الأراضي المغتصبة من براثن أوباش العصر الداعشين، وإزالة دولتهم الزائفة المزعومة وسيادة القانون تحت مظلة العراق الواحد والعلم الواحد وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات الرسمية المتمثلة بالمجلس المحلي ومدراء الدوائر ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى المتابعين للشأن الثقافي والجهات الإعلامية والمدونون على شبكات التواصل الاجتماعي وآخرون أعربوا خلالها عن ارتياحهم وسرورهم لما يقوم به البيت الثقافي في الصويرة إدارة وكوادر في سعيهم وحراكهم الثقافي للنهوض والارتقاء بالواقع الثقافي في المدينة متمنين لهذا الصرح الثقافي العطاء الوافر لخدمة الثقافة والمثقفين مـــــــن أبناء المدينة.

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