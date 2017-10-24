البوم غنائي جديد لحاتم العراقي

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انتهى النجم حاتم العراقي من تصوير أغنية جديدة فيديو كليب تحمل عنوان «يطق اصبع» من كلمات الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة والحان طلال، وقد صورت مشاهد الاغنية في بيروت بعدسة المخرج العراقي علاء الانصاري واشراف خالد ابو منذر.

الفنان حاتم العراقي قال في تصريح صحفي:{ان الاغنية ستعرض في غضون الايام القليلة المقبلة على قنوات روتانا، وستكون ضمن البومي الجديد}.

من جانب آخر كشف العراقي عن انشغاله هذه الايام بالتحضير لالبومه المقبل، الذي سيصدر على شكل «مني البوم» والذي يضم خمس أغان، سينتقيها من بين مجموعة من الاغاني التي جهزها.

ويرى ان اصدار عدد قليل من الاغاني أفضل من اصدار البوم يضم مجموعة كبيرة منها يتم فيها التركيز على عملين أو ثلاثة، وربما تهمل أو تظلم الاغاني اخرى ولا تصل الى المستمع مثلما تستحق.



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