البنك المركزي يفند شريطا هدفه التشويش على نـجاحه ومختصون يؤكدون : البنك يدير السياسة النقدية على اكمل وجه

بغداد / البينة الجديدة

صرح مصدر مخول من البنك المركزي العراقي بمايلي: يتداول حاليا شريط فديو عن البنك المركزي العراقي.. ولكي يكون الأمر واضحا لمحبي العراق والبنك المركزي، ممن لديهم الرغبة للتعليق عليه، اود ان ابين ما يلي – الفديو يظهر صندوقا مغلقا ومختوما مكتوب عليه اسم البنك بالعربي والانكليزي يتم فتحه بعناية من قبل اشخاص يلبسون كفوفا مثل الاطباء، وان الموضوع يتعلق باستلام اموال يظهر بعد الفتح انها اوراق تواليت!! – كما تعلمون، البنك المركزي يتسلم الدولار الوارد من البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي بصناديق كبيرة مكتوب عليها ارقام التسلسلات وبعض الرموز.. ولا تكتب اية اسماء للجهات المستلمة سواء أكان البنك المركزي العراقي او الالماني.. – ويستلم الدينار من دار الطبع الاجنبية بحاويات تحتوي ارقاما ورموزا ولا يكتب عليها نوع العملة او اسم البنك المركزي المستفيد. بافتراض ان البنك المركزي فتح احد الصناديق او الحاويات ووجد فيه مثل هذه الاشياء، فان الجهة المرسلة للاوراق النقدية تتحمل التعويض وهذا لم يحصل ولن يحصل، لان دار الطبع ترسل اوراقا نقدية عراقية لا قيمة لها إلا بكلفة طبعها لانها لم تصدر للتداول بعد. واما الدولار فهو وارد من اكبر مؤسسة نقدية وسياسية في العالم وهو معد بعبوات قياسية من وكالة طبع الدولار وليس من مؤسسة صغيرة. – لو كانت المواد الواردة في الصندوق المزعوم ادوات احتياطية للمصاعد او مكائن العد والفرز، فنحن لا ندفع الثمن إلا مقابل خطاب ضمان . بالنتيجة.. هذا الشريط مفبرك الهدف منه التشويش على نجاح البنك المركزي في إدارة الشأن النقدي وحتى المالي بشكل غير مباشر، والتشويش على نجاحات الحكومة في عبور الأزمة المالية العصيبة بمؤازرة البنك المركزي، وقبل هذا وذاك، للتشويش على الانتصارات العظيمة على الارهاب بمعونة الله تعالى وتضحيات العراقيين الكبيرة. من جانبهم اكد مختصون بالشأن المالي انه بحكم تواجدنا في السوق فإن البنك المركزي يدير السياسة النقدية على افضل وجه والدليل استقرار الدولار منذ فترة طويلة فيجب علينا المؤازرة ونبارك الجهود التي بذلت وهي كبيرة خاصة عندما تكون في ظروف استثنائية.



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