البرلمان يستعد لاستجواب خمسة وزراء بينهم الجعفري بعد العطلة التشريعية

بغداد / البينة الجديدة

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، امس الأربعاء، عن عزم مجلس النواب استجواب خمسة وزراء بينهم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بعد انتهاء عطلته التشريعية، فيما أكدت أن الضغوط السياسية لا تمنع المضي باستجواب أي وزير “فاسد”.وقال المتحدث باسم اللجنة النائب عادل نوري في تصريح صحفي إن “أياما قليلة تفصلنا عن استجواب وزراء الزراعة والتربية والصحة والخارجية والتجارة لغرض استجوابهم”.وأشار نوري إلى أن “الضغوط السياسية لا تمنع المضي باستجواب كل وزير فاسد.

