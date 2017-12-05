البارزاني يحصد مايزرع

محمد كاظم خضير

بعد مضي أكثر من 4 أشهر على الأزمة مع شمال العراق ، بدأ الأخير يحصد أشواك سياساتها العدائية تجاه الحكومة الاتحادية والعراقيين عامة، بفعل تأثير الاجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت كردة فعل عراقية على سياسات البارزاني التخريبية ودعمها للإرهاب وأدوات زعزعة الأمن والاستقرار في العراق بإيواء مطلوبين للقضاء العراقي، ما وضع الاقتصاد شمال العراق في مهب الريح، وزاد من عزلة اربيل عراقيا وعالميا بعد الاصرار على الاستفتاء ، وكشف بالوثائق والأدلة المثبتة تورط نظام البارزاني في دعم الإرهاب وتقويض الأمن والاستقرار في العراق .

تكهن النظام البارزاني أن عمر الأزمة والمقاطعة لن يطول وأن أطرافا محايدة ستضع حلولا للأزمة تخرج البارزاني من مازقه فكانت حسابات البارزاني خاطئة، واستقوائها بقوى إقليمية طامعة مثل إسرائيل ، واعتمادها على المال السياسي والرشاوى في دعم مواقفه في استمالة السياسيين الفاسدين العراقيين ، هي الأسلحة التي انتحر بها النظام البارزاني .

مخاسر اقتصادية كبيرة، وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالجملة، وفقدان ثقة المجتمع الدولي بالسياسة والاقتصاد شمال العراق، وانهيار العقار والطيران ، وارتهان القرار البارزاني بيد إسرائيل ، وهبوط الإعلام البارزاني ، وزيادة كراهية الشعب العراقي عامة للنظام البارزاني ، هي الأشواك التي حصدها النظام البارزاني حتى الآن جراء إصراره على مواقفه وسياساته التخريبية ودعمه للجماعات الإرهابية.

لكن المؤشرات الراهنة تؤكد على أن نهاية هذا العام ستمثل بداية لانهيار النظام البارزاني ، في ظل تصاعد حدة المشاكل السياسية والاقتصادية التي أخذت في الآونة الأخيرة تتفاقم بشكل متسارع أدت إلى إصابة السياسة والاقتصاد الكردي باضطراب كبير بسبب الإجراءات التي فرضتها حكومة الاتحادية ، دفع بعض رموز المعارضة الكردية ، إلى إدراك حالة الخطورة التي وصل إليها الإقليم بفعل سياسات النظام، وسارعت إلى انتشال الإقليم بتعزيز قدراتها وتوسيع نفوذها في داخل وخارج الإقليم من أجل تغيير نظام ، ما جعل قوى إقليمية وعالمية تدعم هذا التوجه بهدف إنقاذ الإقليم من براثن النظام البارزاني وتنظيم حزب العمال الكردستاني .

والمشكلة الأكبر لبارزاني حاليا هو استمرار المقاطعة لها، حيث أنه من غير المرجح وفي ظل تزايد الأعباء الاقتصادية والنفقات المالية أن يصمد اقتصاد الإقليم لأكثر من بضعة أشهر أخرى، لا سيما أن اربيل حاليا تواجه عجزا ماليا متفاقما، وأكبر خطر يواجهه اقتصاد الإقليم هو استمرار قطع العلاقات حكومة الاتحادية معها.

وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تسيطر على اربيل جراء مقاطعة الحكومة الاتحادية ، ستلقي بظلالها على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، كما ستنخفض ثقة المستثمرين في الاقتصاد شمال العراق، ما سيؤدي هروب المزيد من الاستثمارات من شمال العراق .

أما مراهنة النظام البارزاني على الحكومة الأميركية باعتبارها صمام أمان، قد بدأت تتلاشى بعد موافقة أمريكا على خطة فرض القانون في كركوك و الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» قد أيد بشدة مطالب الحكومة الاتحادية بفرض القانون .

