الاعلام ورسالته الإنسانية

فاهم حسن فتاح

الاعلام هو نقل الحقيقة وايصالها الى المتلقي بكل امانة وصدق المهنة ولاسيما في مثل ظروف العراق وصور الحرب والنزوح بكل ما نشاهده ونسمع عنه من قنوات منصفة وعادلة ومهنية وعكسها من تعمل على تشويه صور الحقيقة والوضوح فبعض القنوات تفبرك الخبر في مطابخها وتغلفه بسموم الايهام للمتلقي بوطنيتها وحياديتها وهي قطعاً توهم نفسها اولاً وتصدق ما تبثه اذ انها تخدع المواطن العراقي والذي (خبرها) وخبر قنوات مماثلة لها كالجزيرة والحدث والعربية والتغيير حيث لم تكن يوماً بجانب الصف الوطني وفي جبهة الاعلام الوطني والتي كونت مجموعة من قنوات عراقية خالصة تبث اخبار المعارك ولم تشترك بها ولم نقرأ بث خبر عن (شهيد) الا وتسميته بالقتيل وتضيف ارقاماً على الشهداء وخير دليل واحد عند قصف منزل بطائرة او سيارة مفخخة احتجز به (130) مدني وهولت على هذا الرقم واضافة بأنه (230) شهيدا ونحن نقول (نعم) شهداء لأنهم اهلنا واحبتنا وهم مغلوبون على امرهم تضخيم الرقم وفي نفس اليوم كان ايضاً على قنوات الجزيرة والحدث والعربية خبر استشهاد هؤلاء لكن الرقم نفس الرقم مع الاختلاف على القنوات الوطنية الاخرى نضيف على ذلك احد مراسلي القناة ومع الاسف الشديد ينقل معلومات عن النازحين ويصفهم بالاموات في حين وفرت لهم الدولة ما تستطيع توفيره وامكانية الحكومة معروفة ويتعمد هذا المراسل والمصور وتقريرهم مدفوع الثمن على اظهار النازحين حفاة مغموسة اقدامهم في الطين وفات عليه انه هنالك مراسلون نكن لهم والعالم ايضاً بالاحترام والتقدير على ما يظهرونه بكاميراتهم عن رجال الجيش والشرطة والحشد وجهاز مكافحة الارهاب منعطف اخوي وابوي تجاه النازحين وحملهم على اكتافهم لمسافات بعيدة او تقديم الماء والطعام وتقبيل ومسح رؤوس الاطفال وتقبيل الكبار ولم تظهر هذه القناة المشبوهة ومثيلاتها اي مشهد انساني للقوات الامنية فبؤساً لهم ولمن يمولهم ويمدهم بسموم ليس لها اول ولا اخر

